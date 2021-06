एंजेलिना जोली बोलीं- कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत के दुख में एकजुटता के साथ खड़ी हूं

मुंबई. हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) ने हाल ही कमजोर हो रही कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) की सेकेंड वेव के बीच भारत में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कुछ शब्द शेयर किए. हॉलीवुड स्टार ने मौजूदा स्थिति को 'दिल दहलाने से परे' बताते हुए कहा कि वह भारत के दुख में एकजुटता के साथ खड़ी हैं.



अपनी आने वाली फिल्म 'दोज हू विश मी डेड' (Those Who Wish Me Dead) का प्रमोशन करने के दौरान उन्हें भारत के लिए एक मैसेज शेयर करने के लिए कहा गया था. इस फिल्म में वे एक फायर फाइटर की भूमिका निभा रही हैं. एक समाचार पोर्टल ने उन्हें यह कहते हुए कोट किया कि वे सभी बहुत भारी मन से हैं, और भारत के लोगों का दुख व्यक्त करने और उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए कोई उनके पास कोई शब्द नहीं है.



टीओआई में छपी खबर के अनुसार, एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि भारत में वायरस से दिल दहला देने वाली स्थिति है और वे सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो. उन्होंने कहा कि उनका दिल उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है और जो इस समय भी वायरस से पीड़ित हैं.



फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में आगे बात करते हुए एंजेलिना ने कहा कि वह उन सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करती हैं जिन्होंने सेवा की नौकरी करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने और दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया. उनके अनुसार इससे बढ़कर कोई नेक पेशा नहीं है. लोगों की सेवा करने वाले पेशे में होना एक खूबसूरत बात है.काम के मोर्चे की बात करें तो एंजेलिना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 'एटरनल' में अमर थेना के रूप में डेब्यू करती नजर आएंगी. फिल्म में रिचर्ड मैडेन, सलमा हायेक, किट हैरिंगटन, गेम्मा चान और कुमैल नानजियानी जैसे कई अन्य कलाकार भी हैं. ऑस्कर विजेता क्लो झाओ (Chloé Zhao) ने इसका निर्देशन किया है. यह फिल्म 4 नवंबर, 2021 को अमेरिका में रिलीज होगी.