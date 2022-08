'वोल्केनो' फेम ऐनी हेचे को कार एक्सीडेंट में हुई बर्न इंजरी, गंभीर रूप से घायल एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती

Anne Heche Car Crash: हॉलीवुड एक्ट्रेस ऐनी हेचे एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. लॉस एंजिल्स के मार विस्टा एरिया स्थित एक घर में उनकी कार टकरा गई थी, जिसकी वजह से घर के कई हिस्सों में आग भी लग गई. इस एक्सीडेंट में ऐनी को बर्न इंजरी भी हुई है. आग को बुझाने के लिए दमकलकर्मियों को बुलाया गया. ऐनी हेचे 90 के दशक में हॉलीवुड टॉप एक्ट्रेस में से एक थीं. उन्होंने ‘वोल्केनो’, ‘सिक्स डेज़, सेवन नाइट्स’, ‘डॉनी ब्रास्को’ और ‘आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर’ समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐनी हेचे (Anne Heche Car Accident) की कार का एक्सीडेंट शुक्रवार की सुबह लॉस एंजिल्स के मार विस्टा में हुआ. यह जगह ऐनी के घर से ज्यादा दूर नहीं थी. ऐनी अपनी नीले रंग की मिनी कूपर कार से कहीं जा रही थीं. टीएमजेड ने घटना से संबंधित कई वीडियोज शेयर किए हैं. इसमें से एक वीडियो में ऐनी कार को स्पीड में दिखते हुए नजर आ रही हैं. दुर्घटनास्थल पर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt

— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022