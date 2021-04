Oscars 2021 Live Updates: Anthony Hopkins को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, Frances McDormand रहीं बेस्ट एक्ट्रेस

फोटो साभार: @TheAcadamey twitter

ऑस्कर अवॉर्ड 2021(Oscars Awards 2021) की शुरुआत हो गई है. भारत के समयानुसार यह 26 अप्रैल को अनाउंस हो रहा हैं. विजेताओं की घोषणा रविवार को लॉस एंजिल्स में रात 8 बजे से शुरू हुआ. इसी कड़ी में अब तक कई विजेताओं के मान सामने आ चुके हैं. ताजा जानकारी के अनुसार Anthony Hopkins को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. फिल्म 'द फादर' के लिएको यह अवॉर्ड मिला है.वहीं Nomadland के लिएने बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है. इसी के साथ फिल्म Nomadland को तीन अवॉर्ड मिल गए हैं. इसी कड़ी में Chloe Zhao की फिल्म Nomadland ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता है. Frances McDormand स्टारर यह फिल्म एक महिला के बारे में है, जो अपने पति और घर को खोने के बाद एक बंजारन की तरह जिंदगी बिताती है.ऑस्कर्स इन मेमोरियम सेक्शन में हॉलीवुड स्टार्स चैडविक बोसमैन, सिसली टायसन और क्रिस्टोफर प्लमर संग इरफान खान को श्रद्धांजलि दी गई. इन स्टार्स को हमने 2020-21 में खोया है. फिल्म Judas and The Black Messiah के गाने Fight For You को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड मिला है. D'Mile और H.E.R. को म्यूजिक और H.E.R. और Tiara Thomas को लिरिक्स के लिए अवॉर्ड दिया गया है.कोरियन अमेरिकन फिल्म Minari की एक्ट्रेस Yuh-Jung Youn ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया है. ये साउथ कोरियन एक्ट्रेस Yuh-Jung Youn का पहला ऑस्कर अवार्ड है. हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट ने इस अवॉर्ड को प्रेजेंट किया है.आपको बता दें ऑस्कर अवॉर्ड, 2021 को Oscars.com की ग्लोबल लाइव स्ट्रीम पर और Oscars.org पर देखा जा सकता है. इसके अलावा एकेडमी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब) पर इसे देखा जा सकता है. ऑस्कर अवॉर्ड्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. गौरतलब है कि भारत में ऑस्कर्स अवॉर्ड्स को 26 अप्रैल की रात 8.30 पर री-टेलीकास्ट भी किया जाएगा, जिसे स्टार वर्ल्ड और स्टार मूवीज चैनल पर देखा जा सकेगा. कोविड-19 महामारी की वजह से इस समारोह में इस साल देरी हुई है.