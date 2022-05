'अवतार 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, VIDEO में देखें पेंडोरा की नीली दुनिया का शानदार नजारा

‘अवतार’ (Avatar) के सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा. इसे वास्तव में एक दशक से ज्यादा समय लग गया. ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar The Way of Water trailer) इस साल के अंत में रिलीज होगी. इसका पहला फुटेज 27 अप्रैल को लास वेगास में सिनेमाकॉन (CinemaCon) में दिखाया गया था और अब फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है.

ट्रेलर दर्शकों को पेंडोरा की आश्चर्यजनक दुनिया की झलक दिखाता है. ट्रेलर में ऐसे कई शॉट हैं, जिनमें समुद्र और उसमें रहने वाले प्राणी एक खास रोल में नजर आते हैं. ट्रेलर में सैम वर्थिंगटन और जो सलदाना अपने-अपने रोल में नजर आ रहे हैं. वे अपनी फैमिली के साथ दिख रहे हैं. ट्रेलर 1 मिनट और 38 सेकंड का है. ट्विटर पर शेयर किए ट्रेलर को ढाई घंटे में 27 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. ट्रेलर इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

“Wherever we go, this family is our fortress.”

Watch the brand-new teaser trailer for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/AKqBQ2uvJp

— 20th Century Studios (@20thcentury) May 9, 2022