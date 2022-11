Avatar-The Way of Water को लेकर भारतीय फैंस के बीच क्रेज, 3 दिन में ही बिक गए इतने हजार टिकट!

हाइलाइट्स 16 दिसम्बर को रिलीज होगी 'अवतार: दि वे ऑफ वॉटर'. भारतीय दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर दिख रहा क्रेज.

मुंबई. जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच अलग तरह का उत्साह रहता है. हॉलीवुड के साथ ही इंडिया के दर्शक भी उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं. भारतीय दर्शक लम्बे समय से ‘अवतार : दि वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) की राह ताक रहे थे. आखिरकार 13 साल के इंतजार के बाद फिल्म ​का दूसरा भाग अगले महीने रिलीज होने वाला है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच कितना क्रेज है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 3 दिन में ही एडवांस बुकिंग में 15 हजार टिकट बिक चुके हैं.

ऑस्कर विनिंग फिल्म ‘अवतार’ के दूसरे पार्ट का दर्शक काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे. फिल्म 16 दिसम्बर को रिलीज होने वाली है और इसके लिए लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग ही रिकॉर्ड बना रही है. 45 स्क्रीन्स के लिए 3 दिन में ही फिल्म के 15 हजार टिकट बुक हो चुके हैं. यानी फिल्म को भारत में भी बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि फिल्म की स्क्रीन्स में भी इजाफा होगा.

बम्पर ओपनिंग की उम्मीद

फिल्म विशेषज्ञों की मानें तो मेगा बजट फिल्म ‘अवतार’ ने दर्शकों के दिलों में फिल्म के लिए खास जगह बना दी थी. ऐसे में फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज है. पंडोरा की दुनिया को देखने के लिए फैंस बेकरार हैं और वे 16 दिसम्बर को कैलेंडर में मार्क कर चुके हैं.

जेम्स की फिल्मों का जादू इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी खास तौर पर दिखाई देता है. ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में यह फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी और अन्य फिल्मों को कड़ी टक्कर देगी.

