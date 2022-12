Avatar 2 : मेकर्स को बड़ा झटका, ऑनलाइन लीक हुई जेम्स कैमरून की फिल्म, क्या लिया जाएगा लीगल एक्शन?

Avatar :The Way oF Water : इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’दुनिया भर में रिलीज होने से पहले ही फिल्म लीक हो गई है. जेम्स कैमरून (James Cameron) की इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है, ये फिल्म 16 दिसंबर यानी आज वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के मेकर्स के लिए बड़ा झटका है कि ये कई वेबसाइट्स पर मुफ्त में डाउनलोड हो रही है. इससे मेकर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है.

जेम्स कैमरून की पार्ट 2 फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म की स्टोरी, विजुअल, इफेक्ट्स को लेकर शानदार रिव्यू दिए हैं. 400 मिलियन डॉलर बजट वाली फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ फिल्म स्ट्रीमिंग ऐप्स और मेजर टॉरेंट पोर्टल्स पर 1080P प्रिंट में मौजूद है. फिल्म थियेटर में रिलीज होने के पहले ही ऑनलाइन लीक होने की खबर शॉकिंग है. फिल्म कई ऑनलाइन टॉरेंट साइट्स जैसे Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, Telegram जैसे कई साइट्स पर लीक हो गई है.

ऑनलाइन लीक हुई ‘अवतार 2’

इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं. हालांकि ऑनलाइन लीक से इसमें सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है. वो भी तब जब टिकट्स के दाम बहुत अधिक हैं. इस फिल्म की समीक्षकों ने भरपूर सराहना की है. फिल्म की प्री-बुकिंग भी शानदार हुई है. ऑनलाइन लीक के बावजूद ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ फिल्म दुनियाभर में 500 मिलियन डॉलर की कमाई करने के करीब है. इंटरनेशल लेवल पर ये फिल्म करीब 15 मिलियन से अधिक की कमाई कर चुकी है.

‘अवतार’ ने साल 2009 में की थी जबरदस्त कमाई

साल 2022 के आखिर में रिलीज हुई ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’फिल्म इंडिया और यूसए में 16 दिसंबर को रिलीज हुई है. बता दें कि इस फिल्‍म का पहला भाग 2009 में र‍िलीज किया गया था और र‍िलीज के साथ ही इसने दुनियाभर में हंगामा मचा द‍िया था. ‘अवतार’ ने अकेले इंडियन बॉक्‍स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक कमाई करने में सफल हुई थी. अब सीक्वल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट का इंतजार है.

