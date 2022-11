Avatar 2 Trailer Out: 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ में पेंडोरा की जादुई दुनिया देख दर्शकों के बीच मची खलबली

नई दिल्ली- ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) के नए ट्रेलर से आज पर्दा उठा दिया गया है. डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म है. आज इस फिल्म का आखिरी ट्रेलर रिलीज हुआ है. ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटरट 16 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म से जेम्स कैमरून एक बार फिर दर्शकों को एलियन की शानदार दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं.

दो मिनट का ये नया ट्रेलर, पहले रिलीज हुए ट्रेलर के मुताबिक जेक सुली और उनके परिवार के जीवन की गहराई को नजदीक से दर्शाता है. इस ट्रेलर वीडियो में महासागर युद्ध के मैदान में तब्दील नजर आता है . इस ट्रेलर में पेंडोरा और उनकी अंडर वाटर लाइफ के स्टनिंग विजुअल देखने को मिलते हैं. बता दें, पानी के नीचे फिल्म मोशन कैप्चर करने की तकनीक को विकसित करने में कैमरून को कई साल लगे हैं.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ इस सीरीज की पहली फिल्म ‘अवतार’ की रिलीज के एक दशक बाद आ रही है. इस फिल्म को 2009 में रिलीज हुई ‘अवतार’ के 10 साल बाद सेट किया गया है. ‘अवतार’ में मनुष्यों द्वारा एलियन की जमीन को लुटने के प्रयासों को दर्शाया गया था.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ इंडिया में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. ‘अवतार’ के इस सीक्वल में सैम वर्थिंगटन, ज़ो सलदाना, सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग, क्लिफ कर्टिस, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर, एडी फाल्को, जेमाइन क्लेमेंट और केट विंसलेट नजर आएंगे.

जेम्स कैमरून ‘अवतार 3’ की भी कर चुके हैं शूटिंग –

बता दें, जेम्स कैमरून ने न सिर्फ फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म पूरी की है, बल्कि उन्होंने तीसरी फिल्म की शूटिंग भी कर ली है. हालांकि, वह ‘अवतार 2′ और ‘अवतार 3’ के सफल होने के बाद ही चौथी और पांचवीं फिल्मों पर काम करना शुरू करेंगे.