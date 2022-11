'Avatar' के सीक्वल का नया ट्रेलर रिलीज! पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया का दर्शकों पर चला जादू

नई दिल्ली: ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) का एक नया ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया गया है. अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ के ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च के मौके पर नियाग्रा फॉल्स पर फिल्म के सीन पर बने एक शानदार लाइट शो भी दिखाने की तैयारी हुई.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ के साथ सिनेमाई अनुभव एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, क्योंकि जेम्स कैमरून दर्शकों को एक शानदार और रोमांचक एक्शन से भरपूर पेंडोरा की शानदार दुनिया में वापस ले जाने के लिए तैयार हैं. पहली फिल्म की रिलीज के एक दशक से भी अधिक समय के बाद, ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ सुली परिवार की कहानी बयां करता है. वे एक-दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए, कितनी दूर तक जाते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, वह इस सीक्वल में दिखाई देगा. दर्शक ट्रेलर मे पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया को देखर अभिभूत हो गए हैं.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ का नया ट्रेलर देखने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट हैं. फिल्म का स्क्रीनप्ले जेम्स कैमरून और रिक जाफा और अमांडा सिल्वर ने मिलकर लिखा है. जेम्स कैमरून और रिक जाफा और अमांडा सिल्वर और जोश फ्रीडमैन और शेन सालेर्नो ने मिलकर कहानी तैयार की है.

’20th सेंचुरी स्टूडियोज इंडिया’ 16 दिसंबर 2022 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ को केवल सिनेमाघरों में रिलीज करेगी. दर्शक इस फिल्म की रिलीज का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

