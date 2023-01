सर्जरी के बाद जेरेमी रेनर की कुछ ऐसी है हालत, ICU में यूं मनाया बर्थडे; मेडिकल स्टॉफ संग शेयर की फोटो

नई दिल्ली: जेरेमी रेनर (Jeremy Renner) को ‘स्नो प्लॉ’ के दौरान काफी गंभीर चोटें लग गई थीं. उनकी अस्पताल में सर्जरी हुई है. वे पहले से ठीक लग रहे हैं और अस्पताल के बैड पर लेटे हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. उन्होंने अस्पताल के स्टॉफ और करीबियों के साथ अपना 52वां जन्मदिन मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करके फेमस मेडिकल स्टाफ का आभार जताया.

जेरेमी फोटो के साथ दिए कैप्शन में लिखते हैं, ‘इस जर्नी की शुरुआत के लिए फेमस स्टाफ का शक्रिया.’ वे फिलहाल अपनी चोटों से उबर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें 1 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके अगले दिन उनकी सर्जरी हुई थी. एक्टर के फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. जेरेमी ने मैसेज टाइप करने में मश्किल होने के बावजूद सोशल मीडिया पर आकर फैंस की प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया अदा किया था.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023