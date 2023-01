जेम्स कैमरून इन घटनाओं से हुए दुखी, तो काट दिए 'अवतार 2' में धांसू एक्शन सींस, वजह जान करेंगे डायरेक्टर को सैल्यूट

मुंबई. ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ‘अवतारः दे वे ऑफ वाटर’ (Avatar: The Way Of Water) दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़े हुए हैं. पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई ये फिल्म अभी तक दुनियाभर के सिनेमाघरों में बनी हुई और 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस कर चुकी है. अकेले भारत में ही फिल्म ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. अवतार फ्रेंचाइजी की ये दूसरी फिल्म हैं. इससे पहले साल 2009 में ‘अवतार’ आई थी, जिसने उस वक्त भी दुनियाभर में रिकॉर्डतोड़ कमाई थी.

अब कहा जा रहा है ‘अवतार’ के और सीक्वल भी आएंगे. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके 5 सीक्वल बनेंगे और ‘अवतारः दे वे ऑफ वाटर’ के बाद इसका अगला सीक्वल अगले 6 सालों में आएंगे. इस बीच एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि ‘अवतारः दे वे ऑफ वाटर’ के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने फिल्म के वॉर सीन से जुड़े लगभग 10 मिनट के सींस को काट दिए.

‘अवतारः दे वे ऑफ वाटर’ के सींस काटने पर आप थोड़ा निराश जरूर होंगे, लेकिन इसकी वजह जानकर आप डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) को जरूर सैल्यूट कर देंगे. कैमरून ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि फिल्म की शूटिंग के बाद एटिडिंग के दौरान उन्होंने 10 मिनट के ऐसे सींस हटा दिए, जिनमें खतरनाक वॉयलेंस था. इसमें खूब गोलीबारी और हिंसा को दिखाया गया था.

अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए लिया फैसला

‘अवतारः दे वे ऑफ वाटर’ के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने बताया कि उन्होंने फिल्म से एक्शन सींस क्यों हटाए. चूंकि कैमरून एक अमेरिकी नागरिक हैं, तो उन्होंने अमेरिका में गल कल्चर की वजह से गोलीबारी की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की. वह नहीं चाहते थे कि फिल्म में गोलीबारी के भयानक सींस को देखकर लोग किसी भी तरह से प्रभावित हों. इसलिए उन्होंने फिल्म से 10 मिनट के धुआंधार गोलीबारी के सींस को डिलीट कर दिया.

जेम्स की फिल्में नहीं बढ़ाती गन कल्चर

जेम्स कैमरून ने आगे कहा कि उनकी किसी भी फिल्मों में गन कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया गया है. वह खुद भी इसके खिलाफ हैं. आप अगरे देखेंगे, तो अमेरिका में स्कूलों, गली-मोहल्लों और पब्लिक प्लेस में कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती है. इसमें बेकसूर और मासूम लोगों को जानें जाती हैं. इसे लेकर अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

