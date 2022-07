Avtar The Way Of Water: केट विंसलेट का पहला लुक आया सामने, योद्धा बनी एक्ट्रेस को देख फैंस हुए हैरान

जेम्स कैमरुन (James Cameron) ने मई में ‘अवतार’ के सीक्वल ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar The Way of Water) का टीजर रिलीज कर दिया था. 105 सेकेंड के टीजर ने फिल्म की झलक दिखाई थी. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली एक्ट्रेस केट विंसलेट (Kate Winslet) का पहला लुक अब सामने आ गया है. ‘एम्पायर मैग्जीन’ के एक्सक्लुसिव कवरपेज पर एक्ट्रेस केट के लुक से पर्दा उठाया गया है. नवी योद्धा के तौर पर केट विंसलेट के फर्स्ट लुक से फैंस इम्प्रेस हो गए हैं.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ में केट विंसलेट रोनल नामक योद्धा के रोल में नजर आएंगी. हॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस केट बड़ी आंखों और बड़े-बड़े दांतों के साथ खतरनाक रुप में नजर आएंगी. ‘अवतार’ के मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल में उन्हें एक अलग अंदाज में पेश किया है. मई में जब इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया था तब भी केट नजर आई थीं, लेकिन उनके लुक को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया था. नए अंदाज में केट के लुक ने फैंस की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ 16 दिसंबर को रिलीज होगी. (फोटो साभार: Twitter)

26 साल बाद जेम्स कैमरुन-केट विंसलेट साथ

साल 2009 में आई ‘अवतार’ के सीक्वल की घोषणा तो उसी समय कर दी गई थी लेकिन इसके सीक्वल को लाने में जेम्स कैमरुन को करीब 13 साल लग गए. जेम्स और केट विंसलेट 26 साल बाद एक साथ आए हैं. एक इंटरव्यू में केट ने बताया था कि ‘इस फिल्म के लिए मैंने पानी के अंदर लंबे समय तक सांस रोके रहने की कला सीखी है’. फेमस फिल्म ‘टाइटैनिक’ की एक्ट्रेस को नए अंदाज में देखने के लिए फैंस अभी से बेकरार हो गए हैं.

16 दिसंबर 2022 को होगी रिलीज

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ में केट विंसलेट के अलावा सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, स्टीफन लैंग, मिशेल रोड्रिग्ज , विन डीजल जैसे स्टार्स हैं. जेम्स कैमरुन की यह फिल्म 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

