Doctor Strange 2: ऋतिक रोशन को छोड़ शाहरुख खान को पसंद करते हैं बेनेडिक्ट कंबरबैच, बोले- 'MCU के लिए बेस्ट'

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) स्टार बेनेडिक्ट कंबरबैच ने एमसीयू का हिस्सा बनने के लिए ऋतिक रोशन की जगह शाहरुख खान को चुना. ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ आने वाले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स फिल्म जोर-शोर से पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं. एमसीयू की पॉपुलैरिटी भारत में होने की वजह से मेकर्स का यहां ज्यादा फोकस है. फैंस फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं. इसका अंदाजा फिल्म की प्री-बुकिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है.

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange 2) के प्रमोशन के दौरान बेनेडिक्ट कंबरबैच (Benedict Cumberbatch) ने पीटीआई से बात की और चर्चा की कि कौन-सा बॉलीवुड स्टार एमसीयू का सदस्य हो सकता है. बेनेडिक्ट को शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के बीच चुनने के लिए कहा गया था. शाहरुख और ऋतिक दोनों ‘रा.वन’ और ‘कृष’ में सुपरहीरो की भूमिका निभा चुके हैं.

शाहरुख खान हैं एमसीयू के लिए बेस्ट

बेनेडिक्ट कंबरबैच ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को चुना और कहा, “खान अच्छे हैं.” बेनेडिक्ट ने भी भारत से अपने संबंध के बारे में बात की और कहा, “मैं आपके देश से प्यार करता हूं, मुझे आपकी संस्कृति और संस्कृतियों से प्यार है. ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में यही था, मेरे टीनेज में छह महीने की पढ़ाई, एक्सप्लोरिंग और ट्रैवलिंग भी. बेनेडिक्ट कंबरबैच ने आगे कहा, “मुझे भारत वापस आने का कोई बहाना चाहिए.”

‘डॉक्टर स्ट्रैंज 2’ ने रिलीज से पहले की इतनी कमाई

बता दें कि फिल्म प्री-बुकिंग (Doctor Strange 2 Pre Booking) के जरिए ही 20 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. और इसने ‘द बैटमैन’ जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ दिया है. हाल ही में यह भी खबर आई थी कि ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ ने बुकिंग के जरिए अपने प्रीक्वल से पांच गुना ज्यादा कमाई की है.

