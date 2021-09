BTS और Coldplay का नया सॉन्ग My Universe रिलीज, दिल को छू लेने वाला लिरिक्स मचा रहा धूम

इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं और ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले (Coldplay) और साउथ कोरियन म्यूजिक बैंड बीटीएस (BTS) का ट्रैक ‘माय यूनिवर्स’ (My Universe) यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया. रिलीज होते ही ये ट्रैक सोशल मीडिया पर छा गया है. लंबे समय से दोनों म्यूजिक ग्रुप के साथ काम करने की खबर आ रही थी. दोनों ही ग्रुप ने अपनी साझेदारी के बारे में 13 सितंबर को ही जानकारी दे दी थी.

बाइलिंगुअल सॉन्ग ‘माय यूनिवर्स’ (My Universe) में बीटीएस (BTS) और कोल्डप्ले (Coldplay)की जोड़ी ने शानदार ट्रैक बनाया है. बीटीएस के लिरिक्स और कोल्डप्ले का रोमांटिक अंदाज ने इस गाने को शानदार बना दिया है.

ARMYs और कोल्डप्ले फैंस ने सोशल मीडिया पर इस गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘माय यूनिवर्स सॉन्ग में रैप गजब का है. कोल्डप्ले और बीटीएस के कोलॉबरेशन से मैं बहुत खुश हूं’. एक ने लिखा ‘मास्टरपीस ! ये दिल को छू लेने वाला और सुकून पहुंचाने वाला है’. एक नजर डालते हैं फैंस के रिएक्शन पर-

The rap in My universe this song is so amazing I’m glad cold tan collab happened #MyUniverse #ColdplayXBTS pic.twitter.com/nPZ49cFleU

— J ?! ⁷ (@whalienmoni) September 24, 2021