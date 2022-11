Confirmed! BTS मेम्बर जंगकुक FIFA World Cup 2022 में करेंगे परफॉर्म, क्या नोरा फतेही भी होंगी शामिल?

मुंबई. कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) को लेकर फैंस के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है. आगामी 20 नवम्बर को धूमधाम के साथ फुटबॉल विश्वकप की शुरुआत होगी. ओपनिंग सेरेमनी (FIFA Opening Ceremony) में कई सितारे अपनी प्रस्तुति से चार चांद लगाएंगे. अब इस कड़ी में बीटीएस (BTS) फैंस के लिए बड़ी खबर है. कोरियन बैंड के मेम्बर जंगकुक (Jungkook) ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे. इसे लेकर बीटीएस ने अपने आ​धिकारिक अकाउंट से बयान जारी किया है. ऐसे में अब फीफा की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर फुटबॉल प्रेमियों और बीटीएस फैंस का उत्साह और भी बढ़ गया है.

लम्बे समय से यह चर्चा थी कि फीफा में बीटीएस परफॉर्म कर सकता है. लेकिन इससे जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन अब कंफर्म हो गया है और बीटीएस के सदस्य जंगकुक ओपनिंग सेरेमनी में अपना जादू बिखेरेंगे. भारतीय दर्शक उनकी परफॉर्मेंस 20 नवम्बर को रात 8:30 बजे से देख सकेंगे.

शकीरा, नोरा, दुआ की चर्चा

ग्रेमी नॉमिनेटेड जंगकुक की फैन फॉलोइंग काफी है. उनकी आवाज ऑडियंस को अपनी ओर खींचती है. ऐसे में जंगकुक का ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होना और भी खास बन गया है. वहीं, दूसरी ओर खबर है कि ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा, नोरा फतेही और इंग्लिश ​स्टार दुआ लिपा भी परफॉर्म करेंगी. बता दें 7 अक्टूबर को फीफा की ओर से साउंडट्रेक ‘लाइट दि स्काई’ जारी किया गया था, जिसमें नोरा फतेही नजर आई थीं. ऐसे में माना जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी में वे परफॉर्म कर सकती हैं. ओपनिंग सेरेमनी अल बेयट स्टेडियम, अल खोर, कतर में होगी.

The latest single from the FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Soundtrack has just been released! 🚨

‘Light The Sky’ features @BalqeesFathi, Nora Fatehi, Manal, @RahmaRiad and @RedOne_Official ✨

Watch the official music video ⤵️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 7, 2022