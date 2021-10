जब BTS Rapper Suga का एक क्रेजी फैन ने किया था पीछा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान

साउथ कोरियन बीटीएस बैंड (South Korean BTS Band ) के दुनिया भर करोड़ों फैंस हैं. बैंड के सदस्यों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. कोरियाई भाषा का एक शब्द है ‘सैसेंग’ (Sasaeng). इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे जुनूनी फैन के लिए किया जाता है, जो अपने चहते स्टार को देखने के लिए, उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं.

कुछ साल पहले बैंड के जिन,( Jin) सुगा,(Suga) जे-होप,( J-Hope) आरएम, (RM) जिमिन,( Jimin) वी,(V) और जुंगकूक (Jungkook) एक हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में फैंस ने उनका स्वागत में खड़े थे. इस बीच एक फैन, बैंड के सुरक्षा गार्ड को चकमा देते हुए अंदर घुस आया. उसने म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर सुगा का पीछा करना शुरू कर दिया. बाद में भी उस ‘सैसेंग’ (Sasaeng) को सुगा का पीछा करते हुए देखा गया.

कोरियाबू (Koreaboo)की एक रिपोर्ट के मुताबिक ,जब सुगा बिल्डिंग के अंदर थे, तो उस फैन को इमारत के अंदर दौड़ कर जाते हुए देखा गया. जैसे ही वो ‘सैसेंग’ (Sasaeng) सुगा के पास पहुंची, वो उन्हें चूमने की कोशिश करने लगी. सुगा ने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और फौरन वहां पर सुरक्षा गार्ड पहुंच गए. उस घटना का कुछ हिस्सा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया. कोरियाबू के अनुसार, इस घटना को लोगों ने एक आर्टिस्ट की प्राइवेसी पर हमला बताया.

कई मौकों पर सुगा ने इस बात का जिक्र किया है कि प्राइवेसी उनके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें भी पर्सनल स्पेस चाहिए. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय देते हुए सुगा से सहमती जताई. एक फैन ने ट्विट करते हुए कहा है मैं कसम खाता हूं, ‘सैसेंग’, ये बंद करें.

I swear, sasaeng, please stop. Yoongi is not comfortable with people invading his personal space. #ARMY #yoongi #YoongiWorldwideLoved #BTS #BTSarmy #SUGA #AgustD pic.twitter.com/zEB1w0ltPD

