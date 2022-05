Cannes: आराध्या बच्चन ने ईवा लोंगोरिया को कसकर लगाया गले, वीडियो कॉल पर की हॉलीवुड एक्ट्रेस के बच्चों से बात

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 (Cannes Film Festival 2022 )में ऐश्वर्या राय बच्चन, एक्टर पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची हैं. एक दिन पहले ऐश्वर्या को कान्स के रेड कार्पेट पर वॉक करते देखा गया. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अमेरिकी एक्ट्रेस और मॉडल ईवा लोंगोरिया से बात करते हुए दिख रही हैं. इसके साथ ही दोनों के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग भी देखने मिली. लेकिन इस वीडियो के वायरल होने की वजह इन दोनों की बॉन्डिंग नहीं बल्कि आराध्या बच्चन और ईवा का इंटरेक्शन है.

दस साल की आराध्या बच्चन (Aardhya Bachchan Cannes Look) पिछले कई बार से मां ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कान्स फेस्टिवल अटेंड कर रही हैं. वहीं, ईवा लोंगोरिया भी पिछले कई सालों से कान्स में हिस्सा ले रही हैं और ऐश्वर्या की एक पुरानी दोस्त और सहयोगी भी रही हैं. वीडियो को देखकर लगता है कि ऐश्वर्या और ईवा की मुलाकात ‘टॉप गनः मेवरिक’ के प्रीमियर के बाद हुई.

इस वीडियो को ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) के फैन पेज से शेयर की गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ आती हैं, तभी ईवा उनसे बात करना शुरू कर देती हैं और उनके रेड कार्पेट पर चलने का जिक्र करती हैं. आराध्या ऐश्वर्या के पीछे की तरफ होती हैं, जैसे ही ईवा की नजर आराध्या पर पड़ती है, वो बेहदएक्साइटेड होती हैं और उनसे गले मिलती है.

