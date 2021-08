चैडविक बोसमैन की पहली बरसी पर भावुक हुए फैन, 'ब्लैक पैंथर' को याद कर लिखे दिल छू लेने वाले मैसेज

हॉलीवुड एक्टर चैडविक बोसमैन (Chadwick Boseman Death anniversary) की एक दिन पहले पहली पुण्यतिथि थी. ‘ब्लैक पैंथर’ फेम इस स्टार मार्वल समेत हॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. उनके फैंस ने भी पहली बरसी पर उन्हें याद किया और सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी तस्वीरें और यादें शेयर कर रहे हैं. चैडविक बोसमैन की पिछले साल कैंसर से निधन हुआ था. उन्होंने चार साल तक कैंसर (Cancer) से जंग लड़ी थी.

मार्वल स्टूडियोज (Marvel Studios) ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट दिवंगत चैडविक की एक तस्वीर शेयर की और लिखा,”हमारे दोस्त, हमारी प्रेरणा और हमारे राजा का सम्मान करते हैं, चैडविक बोसमैन.” फिल्म ‘ब्लैक पैंथर’ में काम कर चुकी एक्ट्रेस लुपिता न्योंगओ ने भी चैडविक के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

लुपिता न्योंगओ(Lupita Nyong’o) ने लिखा,”मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी हंसी और उसकी खामोशी दोनों को एक साथ याद कर सकती हूं. मैं करती हूं. मैं करती हूं… उनके निधन के एक साल बाद भी चैडविक बोसमैन की याद मेरे अंदर जिंदा है.” लुपिता ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें चैडविक और लुपिता एक गैलरी में खड़े हैं किसी बात पर बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं.

I did not know that I could miss both his laughter and his silence in equal measure. I do. I do… One year after his passing, the memory of @chadwickboseman remains this alive in me. pic.twitter.com/4y7H7Bhtpo

एवेंजर्स सीरीज में हल्क और ब्रुस बैनर का किरदार निभाने वाले मार्क रुफालो ने भी उन्हें याद किया. उन्होंने चैडविक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,”विश्वास नहीं होता कि वक्त इतनी तेजी से जाता है. आपके बारे में आज सोच रहा हूं.”

एक्टर जोश गेड ने लिखा,”एक साल बाद कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जहां वह अभी भी चोट न पहुंचाए. लेकिन अंधेरे में वह हमेशा हमें उजाले की याद दिलाता है. वह इस ग्रह पर एक फरिश्ता था. तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा याद करता हूं… हमेशा के लिए. हैशटैग चैडविक बोसमैन.”

Not a day goes by one year later, where it doesn’t still hurt. But in the darkness, he always reminds us of the light. He was an angel on this planet and is now a Saint on high. Love you and miss you more than ever… forever. #ChadwickBoseman https://t.co/uHOa8jLEKq

— Josh Gad (@joshgad) August 28, 2021