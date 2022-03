Chris Rock को मिला स्टैंडिंग ओवेशन तो हुए Embarrassed, थप्पड़ कांड के बाद पहली बार आए नजर

ऑस्कर 2022 (Oscar 2022) में विल स्मिथ (Will Smith) से पड़े थप्पड़ के बाद दुनियाभर में सुर्खियों में आए क्रिस रॉक (Chris Rock) अपने अगले पड़ाव पर निकल चुके हैं. इस घटना के दो दिन बाद कॉमेडियन ने Ego Death World Tour शुरू किया. जब वह बोस्टन में स्टेज पर पहुंचें तो दर्शकों ने तालियां बजाकर और लगातार स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका स्वागत किया. इससे 57 साल के कॉमेडियन शर्मिंदा से नजर आएं (Chris Rock embarrassed by the standing ovations). थप्पड़ कांड के बाद उन्हें पहली बार स्पॉट किया गया.

ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी 2022 में क्रिस रॉक और विल स्मिथ के विवाद की वजह से सुर्खियों में आए क्रिस के कॉमेडी टूर को जबरदस्त फायदा मिल रहा है. क्रिस के स्टैंड अप शोज की डिमांड के साथ ही टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं. कॉमेडियन ने क्लियर किया कि वह इस घटना के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे. क्रिस ने कहा कि ‘अगर आप ये सुनने आए हैं तो तो मैं नहीं करने जा रहा..मुझे इस वीकएंड से पहले लिखा गया एक पूरा शो पसंद आया’.

क्रिस रॉक को देख फैंस लगातार बजाते रहे तालियां

अपने परफॉर्मेंस के दौरान क्रिस रॉक ने थप्पड़ कांड की घटना का थोड़ा सा जिक्र किया. ऑस्कर के दौरान हुई घटना के बारे में बताते हुए क्रिस ने विल स्मिथ का नाम नहीं लिया और कहा कि ‘अजीब चीजों के अलावा, लाइफ बहुत अच्छी है’. परफॉर्मेंस के दौरान क्रिस ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था. जब स्टेज पर क्रिस ने मजाकिया लहजे में पूछा कि आपका वीकएंड कैसा रहा ? तो कुछ मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं और फैंस ‘आई लव यू’ कहते हुए चिल्लाते रहे तो कॉमेडियन स्टेज पर इमोशनल हो गए.

क्रिस रॉक के शोज की डिमांग बढ़ी

बता दें कि ऑस्कर अवॉर्ड 2022 को होस्ट करते समय कॉमेडियन क्रिस रॉक ने जब एक्टर विल स्मिथ की वाइफ का मजाक उड़ाया तो गुस्साए एक्टर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि विल स्मिथ ने अपने स्पीच में माफी मांग ली. इस घटना के बाद तो पूरी दुनिया में क्रिस रॉक की चर्चा होने लगी. हालांकि हंगामे के बाद क्रिस को काफी फायदा भी हो रहा है. बोस्टन में 6 शो करने के बाद 2 अप्रैल से क्रिस रॉक ‘ईगो डेथ वर्ल्ड टूर’ शुरू कर रहे हैं.

