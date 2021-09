Conor McGregor ने सिंगर Machine Gun Kelly की गर्लफ्रेंड पर फेंकी ड्रिंक, अवॉर्ड शो में हुआ हंगामा

नई दिल्लीः इस समय एमटीवी (MTV) के अवॉर्ड फंक्शन की हर जगह चर्चा हो रही है. यह हॉलीवुड का एक मशहूर अवॉर्ड शो है, जिसमें देश और दुनिया के मशहूर लोग शिरकत करते हैं. हर बार की तरह, इस बार भी अवॉर्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर एक ड्रामा देखने को मिला है, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, शो के दौरान सिंगर और रैपर मशीन गन केली (एमजीके) (Machine Gun Kelly) और यूएफसी फाइटर कॉर्नर मैक्ग्रेगर (Conor McGregor) आपस में भिड़ गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थिति गंभीर होने से पहले ही सिक्योरिटी ने उस पर कंट्रोल कर लिया. वीडियो म्यूजिक अवॉर्ड, हॉलीवुड का एक प्रतिष्ठित अवॉर्ड है, जिसमें दुनिया भर के लोगों की नजर रहती है. वीडियो में अवॉर्ड शो में मौजूद सिक्योरिटी, कॉर्नर को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है. इस दौरान यूएफसी फाइटर के आसपास खड़े लोग उन्हें शांत करने की कोशिश करते नजर आए. रैपर और फाइटर की कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Machine Gun Kelly and Conor McGregor got into a scuffle at the 2021 #VMAs red carpet. pic.twitter.com/jPFctIgJh9

— Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2021