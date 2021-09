James Bond के रोल को अलविदा कहते समय इमोशनल हुए डेनियल क्रेग, कही ये बातें

नई दिल्लीः हॉलीवुड स्टार डेनियल क्रेग (Daniel Craig) जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म ‘नो टाइम टू डाई’ (No time to die) के आखिरी सीन को फिल्माने के बाद भावुक हो गए. दरअसल, वे आखिरी बार जेम्स बॉन्ड (James Bond) के रोल में नजर आएंगे. वे अब तक ‘कैसीनो रोयाल’, ‘क्वांटम ऑफ सोलेस’, ‘स्काईफॉल’ और ‘स्पेक्टर’ में नजर आ चुके हैं. डेनियल आखिरी बार ‘नो टाइम टू डाई’ में दिखेंगे, जिसकी रिलीज कई बार टल चुकी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डेनियल क्रेग पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में उन्हें अपनी आखिरी फिल्म के लास्ट सीन को शूट करते हुए दिखाया गया है. एक्टर ने शूटिंग खत्म करने के बाद दिल छू लेने वाली स्पीच दी थी. सभी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स इमोशनल हो गए थे और एक-दूसरे से गले मिलने लगे थे.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last James Bond film. @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z

— Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021