Naatu Naatu live performance at the Oscars 2023: इस समय देश का हर स‍िनेमा प्रेमी शख्‍स सातवें आसमान पर है. हो भी क्‍यों न, भारतीय फिल्‍म को ऑस्‍कर जो म‍िला है. न‍िर्देशक राजामौली की फ‍िल्‍म ‘आरआरआर’ के गाने नाटू-नाटू ने Oscars 2023 में धमाल मचा द‍िया है. म्‍यूज‍िक कंपोजर एमएम कीरवानी के इस गाने ने 95th अकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्‍ट ऑर‍िजनल सॉन्‍ग अवॉर्ड जीता है. ये मजा दुगना इसल‍िए भी हो गया है, क्‍योंकि इस गाने को ऑस्‍कर्स में परफॉर्म भी क‍िया गया है. इसे प्र‍िजेंट करने पहुंची दीपिका पादुकोण. लेकिन ज‍ितना द‍िल इस गाने के परफॉर्मेंस ने जीता है, उतना ही दीपिका पादुकोण का अंदाज भी लोगों को खूब भा रहा है. इतना ही नई अब सोशल मीड‍िया पर दीपिका के स्‍टाइल, उनके अंदाज की खूब तारीफ हो रही है.

न‍िर्देशक राजामौली की इस फिल्‍म ने भारतीय को फिर से गौरव से भर द‍िया है. ‘नाटू-नाटू’ की ये जीत एत‍िहास‍िक हैं, क्‍योंकि ये पहली भारतीय फीचर फिल्‍म है, ज‍िसके गाने को ऑर‍िजनल सॉन्‍ग कैटेग‍िरी में ऑस्‍कर अवॉर्ड जीता है. इसके साथ ही ऐसा भी पहली बार हुआ ज‍ब ऑस्‍कर्स में कोई भारतीय गाना परफॉर्म क‍िया गया.

इसे प्र‍िजेंट करने दीपिका पादुकोण पहुंचीं. ब्‍लैक ऑफ शोल्‍डर गाउन में दीपिका जबरदस्‍त लग रही थीं. एक कहावत है, ‘जैसा देस, वैसा भेस.’ दीपिका ने 95वें अकेडमी अवॉर्ड्स में भेस तो व‍िदेशी लिया लेकिन ज‍िस देसी अंदाज और गर्व के साथ उन्‍होंने ‘नाटू नाटू’ को प्र‍िजेंट क‍िया उनकी खूब तारीफ हो रही है. कई लोग दीपिका की इसल‍िए भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि एक्‍ट्रेस ने अपनी स्‍पीच में कहीं भी ‘फेक व‍िदेशी एक्‍सेंट’ डालने की कोशिश नहीं की, जो अक्‍सर स‍ितारे करते हैं.

दीपिका ने अपनी स्‍पीच शुरू करते हुए कहा, ‘जुबान पर चढ़ने वाला कोरस, थिरकने पर मजबूर करने वाली बीट्स और शानदार डांस मूव्‍ज, इन सारी चीजों ने म‍िलकर इस गाने को पूरी दुनिया में एक सनसनी की तरह फैला द‍िया है.’ (ये बोलते ही जमकर ताल‍ियां बजने लगीं और दीपिका को रुकना पड़ा). वो आगे कहती हैं, ‘ये गाना इस फिल्‍म में बहुत अहम ह‍िस्‍सा है, जो दो असली क्रांतिकारियों अल्‍लुरी सीतारामा राजू और कोमारामा भीम की दोस्‍ती के बारे में है. असल में ये गाना तेलुगू में गाया गया है जो इस फिल्‍म की उपन‍िवेश-व‍िरोधी थीम को और भी सामने रखता है, ये जबरदस्‍त है.’ (अपनी इन लाइनों को बोलते हुए दीपिका को हर बार ताल‍ियों और शोर के लिए रुकना पड़ा).

एक्‍ट्रेस आगे कहती हैं, ‘इस गाने को यूट्यूब और ट‍िकटॉक पर करोड़ों व्‍यूज म‍िल चुके हैं. पूरी दुनिया में इस गाने पर थ‍िएटर्स में लोग झूम चुके हैं, और ये गाना क‍िसी भारतीय प्रोडक्‍शन फिल्‍म का ऑस्‍कर में नोम‍िनेटेड होने वाला पहला गाना है.’ ‘क्‍या आप नाटू को जानते हैं? क्‍योंकि अगर नहीं तो अब आप जानने वाले हैं… आरआरआर से ये है ‘नाटू नाटू.’

इसके बाद ‘नाटू-नाटू’ को ऑस्‍कर्स में लाइव परफॉर्म क‍िया गया. ये गाना इतना मजेदार था कि डॉल्‍बी थिएटर में बैठे हर शख्‍स ने इसके खत्‍म होने के बाद खड़े होकर ताल‍ियां बजाईं.

Watch the live #Oscars performance of #RRR‘s “Naatu Naatu” from inside the Dolby Theatre, along with director S. S. Rajamouli pic.twitter.com/EQ9aLz0c0y

— The Hollywood Reporter (@THR) March 13, 2023