ऑस्कर 2023: ब्लैक गाउन में दीपिका ने दिखाया जलवा, आरआरआर को लेकर बढ़ीं उम्मीदें, जेमी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

मुंबई. लंबे समय से ​मनोरंजन की दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड शो ऑस्कर अवार्ड 2023 (Oscar 2023) का इंतजार हो रहा था. अब वह घड़ी आ गई है और भारत की तरफ से सभी की नजरें आरआरआर (RRR) पर टिकीं हैं. ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी शुरू हो चुकी है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर जेमी ली कर्टिस ने अपने नाम किया है. जेमी ली कर्टिस ने ‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स’ के लिए ऑस्कर जीता. वहीं, इसी के लिए के ह्यू क्वान ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर जीता.

ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर सुबह से ही ​लोगों के बीच क्रेज नजर आ रहा है. सबसे पहले आरआरआर फेम रामचरण और उनकी पत्नी इस सेरेमनी में पहुंचे. वहीं, ब्लैक गाउन में दीपिका पादुकोण का दिलकश अंदाज भी नजर आया.

‘नैवेल्नी’ रही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी

डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत के हाथ निराशा लगी है. इस कैटिगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ‘आर दैट ब्रीथ्स’ की टक्कर ‘ऑल द ब्यूटी एंड द ब्लडशेड’, ‘फायर ऑफ लव’, ‘ए हाउस मेड ऑफ स्प्लिंटर्स’और ‘नैवेल्नी’ से था. ऑस्कर ‘नैवेल्नी’ की झोली में गया है.

