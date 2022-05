Doctor Strange 2 फेम बेनेडिक्ट कंबरबैच को है इंडियन फूड से प्यार, बताया क्यों पसंद है लस्सी

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (e in the Multiverse of Madness) के स्टार बेनेडिक्ट कंबरबैच भारत में काफी लोकप्रिय हैं. वे एक एक्टर के तौर पर मशहूर होने से पहले, भारत की कई बार यात्रा कर चुके थे. उन्हें पर्दे पर ‘शर्लक’ और ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ के रोल में बहुत पसंद किया गया है. एक्टर ने अपनी लेटेस्ट फिल्म के प्रमोशन के दौरान इंडिया से जुड़ी कई बातें बताईं. एक्टर ने एक इंटरव्यू में भारत में गुजारे वक्त और अपने पसंदीदा भोजन के बारे में भी बताया.

बेनेडिक्ट ने साल 2000 में थियेटर्स से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने तब टीवी पर कुछ रोल भी निभाए थे. उन्होंने साल 2006 में फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया था. वे बीबीसी के शो ‘शर्लक’ से दुनिया भर में मशहूर हो गए थे. वे ‘मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स’ की फिल्म में ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ का रोल निभाकर और भी मशहूर हुए. वे यही रोल ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ में दोहरा रहे हैं, जो इस शुक्रवार को रिलीज हुई.

बेनेडिक्ट का इंडिया से है खास लगाव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बेनेडिक्ट ने बताया था कि कैसे वे टीनएज में कई महीनों तक पश्चिम बंगाल के एक तिब्बती मठ में रहे थे. उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वे कभी भारत गए हैं, तो वे बोले, ‘हां! एक बार करीब छह महीने के लिए, जब मैं 19 साल का था. मैंने पश्चिम बंगाल में एक तिब्बती बौद्ध मठ में पढ़ाई की थी. फिर, मैं भारत के उत्तर में थोड़ा घूमा था. मैं कभी साउथ में नहीं गया, लेकिन राजस्थान में एक शानदार महीना बिताया था. वहां की बहुत अच्छी यादें हैं.’

बेनेडिक्ट को लस्सी है काफी पसंद

बेनेडिक्ट ने तब भोजन के बारे में बताया जो उन्हें भारत में रहने के दौरान सबसे ज्यादा पसंद था. वे कहते हैं, ‘तिब्बती चाय से मुझे एक अजीब तरह का स्वाद मिला. यह एक तरह से मिल्की, मक्खन जैसा और नमकीन होता है. मुझे उनके डंपलिंग्स भी बहुत पसंद हैं. मैंने बहुत तिब्बती खाना खाया है. मुझे लस्सी बहुत पसंद है. मुझे पसंद है कि यह कैसे तालू को ठंडा करती है, खासकर तब जब करी से आपका मुंह जल जाता है.’

फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं बेनेडिक्ट

बेनेडिक्ट फिलहाल एडवेंचर कॉमेडी फिल्म ‘द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर’ की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वे टाइटैनिक का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म रोआल्ड डाहल की कहानियों पर बेस्ड है. फिल्म में राल्फ फिएनेस, देव पटेल, बेन किंग्सले और रूपर्ट फ्रेंड भी हैं. यह फिल्म इस साल के आखिर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

