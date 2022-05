Doctor Strange 2 ने पहले दिन अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' का तोड़ा रिकॉर्ड, क्या 'RRR' और 'KGF 2' को देगी टक्कर?

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the multiverse of madness) रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. बॉलीवुड की पिछले हफ्ते दो बड़ी फिल्में ‘रनवे 34’ और ‘हीरोपंती 2’ रिलीज हुई थीं. दोनों ही फिल्मों ने उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की, जबकि बड़ी स्टार कास्ट वाली इन फिल्मों से सभी को काफी उम्मीदें थीं.

‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ के दस्तक देने के बाद से ‘रनवे 34’ और ‘हीरोपंती 2’ का बॉक्स ऑफिस पर और भी बुरा हाल है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ ने रिलीज के पहले दिन 27.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. हॉलीवुड फिल्म ने ‘सूर्यवंशी’ के पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बेनेडिक्ट कंबरबैच की फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की और करीब 26 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ दो दिनों में लगभग 54 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.

तरण आदर्श ने ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ को लेकर किया ट्वीट

‘सूर्यवंशी’ दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी, जिसका उसे फायदा पहुंचा था, जबकि ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ सामान्य स्थितियों में रिलीज हुई है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ की कमाई को लेकर ट्वीट किया, ‘डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला दिन शानदार रहा. भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म.’

‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म

‘एवेंजर्स एंडगेम’ भारत में रिलीज के पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म है, जिसने पहले दिन 53.10 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद, 2021 में रिलीज हुई ‘स्पाइडर मैन’ थी, जिसने पहले दिन 32.67 करोड़ कमाए थे. ‘एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर’ ने पहले दिन 31.30 करोड़ कमाए थे. ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ पहले दिन 27.50 करोड़ रुपये कमाकर चौथे स्थान पर है.

‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ देगी ‘आरआरआर’ और ‘केजीएफ 2’ को टक्कर?

‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ 25 सौ स्क्रीन पर रिलीज हुई, फिर भी जबर्दस्त कमाई की. फिल्म को बॉलीवुड फिल्मों से कोई चुनौती नहीं मिल रही है. ट्रेंड को देखकर लगता है कि हॉलीवुड फिल्म ऑफिस ऑफिस पर आगे और भी शानदार कमाई करेगी. यह ‘आरआरआर’ और ‘केजीएफ 2’ को कमाई के मामले में कड़ी टक्कर दे सकती है. ‘केजीएफ 2’ ने दुनिया भर में 1120 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जबकि ‘आरआरआर’ की कमाई 1100 करोड़ रुपये है.

