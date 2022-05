Doctor Strange 2 स्टार सोचिल गोमेज LGBTQ कैरेक्टर के चलते हुईं टारगेट, ऑनलाइन हेट का हुईं शिकार

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) में सोचिल गोमेज (Xochitl Gomez) का कैरेक्टर ‘अमेरिका चावेज’ एलजीबीटीक्यू समुदाय को रिप्रेजेंट करता है. इस खुलासे के बाद, फिल्म को मिस्र और सऊदी अरब में बैन कर दिया गया था. 16 साल की एक्ट्रेस को इंटरनेट पर हेट कमेंट का सामना करना पड़ रहा है. मार्वल बैन की वजह से झुका नहीं, जबकि कई सोशल मीडिया यूजर्स सोचिल को निशाना बना रहे हैं.

सोचिल को टारगेट करते हुए कई बुरे कमेंट ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए. News18 से हुई एक विशेष बातचीत में सोचिल गोमेज ने कई सवालों के जवाब दिए. जब उनसे पूछा गया कि वे अपने कैरेक्टर को मिल रही नफरत से कैसे निपट रही हैं, तो वे बोलीं, ‘ऑनलाइन नफरत उन चीजों में से एक है, जिन पर मैं वाकई में कभी ध्यान नहीं देती. लोगों की अपनी-अपनी राय है और मैं उनकी राय नहीं बदल सकती. मैं जो हूं, वहीं बनी रह सकती हूं.’

नफरत के बीच पॉजिटिव बने रहना चाहती हैं सोचिल

सोचिल आगे कहती हैं, ‘मैं मजबूत बनी रहूंगी. सिर्फ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यंग टीनएजर्स के लिए एक पॉजिटिव इंसान बने रहना बहुत जरूरी है.’ सोचिल से बातचीत के दौरान डिज्नी के स्टैंड के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, ‘यह बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म में अमेरिका है. मैं खुश हूं कि मार्वल इस पर टिका रहा और सीन को बनाए रखा. यह बहुत ही क्रेजी करने वाली बात है कि मैंने अमेरिका का रोल निभाया है. मेरे नाम से नफरत की जा सकती है. कोई बात नहीं.’

सोचिल गोमेज हैं ‘मार्वल’ से जुड़ने वाली सबसे कम की एक्ट्रेस

‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ में वोंग का रोल निभाने वाले बेनेडिक्ट वोंग ने सोचिल का बचाव किया और कहा, ‘यह ठीक नहीं है. हम सभी को विश्व स्तर पर सामूहिक रूप से समझना होगा कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ऑडिशन दिया और वे 14 साल की उम्र में हमारे साथ जुड़ गईं. वे मार्वल से जुड़ने वाली सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस हैं.’

6 मई को कई भाषाओं में रिलीज हुई ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’

वे आगे कहते हैं, ‘वे सिर्फ एक युवा लड़की हैं जो अपना रोल निभा रही हैं और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए. उन सभी कायर ट्रोल्स के लिए शर्म की बात है जो वाकई में अपना चेहरा छिपाते हैं. वे जो कर रहे हैं, उन्हें उसके लिए शर्म आनी चाहिए. आइए, हम जो कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका आनंद उठाएं. बता दें कि ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ 6 मई 2022 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई.’

