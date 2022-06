Doctor Strange 2 OTT Release: 'डाक्टर स्ट्रैंज 2' इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम, जानें डेट और टाइम

OTT New Movie Released Doctor Strange in The Multiverse of Madness: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की क्रिस हेम्सवर्थ स्टारर ‘थोरः लव एंड थंडर’ 7 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिली हो रही है. लेकिन इससे पहले फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है. पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म ‘डाक्टर स्ट्रैंज 2’ यानी ‘डाक्टर स्ट्रैंजः इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है. इसे देखने के लिए फैंस को ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है. फिल्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी. तो जो लोग डाक्टर स्ट्रैंज की दूसरी किस्त को नहीं देख पाए थे, वो थोर की आने वाले मूवी से पहले इसे देख लें. यहां हम आपको इसकी स्ट्रीमिंग डेट और टाइमिंग बता रहे हैं.

‘डाक्टर स्ट्रैंजः इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस’ 6 मई को दुनियाभर में रिलीज हुई थी. इसका पहला पार्ट साल 2016 में आया था. फिल्म आज यानी 22 जून को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी. ऑफिशियल पोस्ट के मुताबिक यह फिल्म आज दोपहर 12.30 बजे स्ट्रीम होगी. इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दुनियाभर की ऑडियंस इसे देख सकेगी.

डिज्नी प्लस हॉट स्टार ने देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी दी. ‘डाक्टर स्ट्रैंजः इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस’ का एक पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने अपनी पोस्ट में लिखा, “सिर्फ कुछ और घंटे! ‘डाक्टर स्ट्रैंजः इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडिनेस’ आज दोपहर में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम होना शुरू होगी.”

6 भाषाओं में देख सकेंगे फिल्म

‘डाक्टर स्ट्रैंज 2’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत में 6 अलग-अलग भाषाओं में स्ट्रीम होगी. ये भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है. तो आज दोपहर या दोपहर के बाद आप कभी भी कंफर्टेबल हों, इस फिल्म का घर बैठे आनंद ले सकते हैं. फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच ने डाक्टर स्ट्रैंज का दमदार किरदार निभाया है.

‘डाक्टर स्ट्रैंज 2’ रिकॉर्डतोड़ कमाई

‘डाक्टर स्ट्रैंज 2’ ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. फिल्म ने पूरी दुनिया में 932 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया. यह मार्वल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. अकेले अमेरिका में ही इसने 400 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

