'Doctor Strange 2' की कमाई में आई गिरावट, जानिए चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (Marvel Cinematic Universe) की नई फिल्म ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली हॉलीवुड फिल्मों में जगह बना सकती है. हालांकि, सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली, फिर भी एडवांस बुकिंग का खुमार चढ़ होने की वजह से फिल्म भारत में ओपनिंग वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म बन गई है.

बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले शुक्रवार को 28 करोड़, शनिवार को 26 करोड़ रुपये और रविवार को 25 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन किया. रविवार को कलेक्शन में कोई बड़ा उछाल न देखे जाने के बाद सोमवार को कलेक्शन में और भी कमी आने का अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था. फिल्म ने सोमवार को अनुमानित रूप से 7.50 करोड़ रुपये की कमाई की, इस तरह फिल्म का अब तक का कलेक्शन 86.50 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है.

क्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार पाएगी फिल्म?

कलेक्शन में गिरावट के बावजूद, फिल्म के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने की उम्मीद लगाई जा रही है. सवाल यह है कि क्या फिल्म अपने पहले हफ्ते में यह उपलब्धि हासिल कर पाएगी या फिर कमाई में रोजाना गिरावट को देखते हुए कुछ और इंतजार करना होगा. गिरावट के बावजूद, फिल्म के भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे वीकेंड में अच्छा कारोबार करने की उम्मीद है. फिल्म ने 6 मई कोभारतीय सिनेमाघरों में दस्तक दी थी.

हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में ज्यादा रेशियो

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ ने भारत में हिंदी सर्किट से अपने कलेक्शन का 70 प्रतिशत से ज्यादा हासिल किया है. यह प्रतिशत ‘गॉडजिला वर्सेज कोंग’, ‘द बैटमैन’ सहित अन्य हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में ज्यादा कहा जा रहा है, जिन्होंने महामारी के बाद भारत में अच्छा स्कोर किया है. ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 28वीं फिल्म है. इसमें एलिजाबेथ ऑलसेन, चिवेटेल इजीओफोर, बेनेडिक्ट वोंग, जोचिटल गोमेज, माइकल स्टुहलबर्ग और राचेल मैकएडम्स हैं.

