महात्मा गांधी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जीता टॉप प्राइज

जोहानिसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता अनंत सिंह (Anant Singh) के महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पर आधारित एक वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) ने 21वें ‘न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल’ में सर्वश्रेष्ठ ‘डॉक्यूमेंट्री फीचर’ का पुरस्कार जीता.



‘अहिंसा-गांधी: द पावर ऑफ द पावरलेस’ (Ahimsa-Gandhi: The Power of the Powerless) नाम की इस फिल्म की पटकथा रमेश शर्मा ने लिखी और उन्हीं ने इसका निर्देशन किया है. 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का जश्न मनाने के लिए सिंह की कंपनी वीडियोविजन ने इसका निर्माण किया. कोविड-19 महामारी के कारण इसे रिलीज करने में देरी हो गई थी.



फिल्म निर्देशक शर्मा ने कहा, ‘हम प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं. हमारे लिए यह पुरस्कार गांधी जी की शिक्षाओं की महत्ता और दुनियाभर में स्वतंत्रता संघर्षों पर उनके असर को साबित करता है और हमने फिल्म में भी यही दिखाया है. हमें खुशी है कि हमने अपनी फिल्म के माध्यम से गांधी जी की विरासत को बरकरार रखा है.’



सिंह ने कहा, ‘गांधी की विरासत वैश्विक है लेकिन दक्षिण अफ्रीका से उनका खास संबंध रहा है क्योंकि वह यहां रहे थे और उन्होंने यहां मानवाधिकारों एवं समानता के मुद्दों को जोरशोर से उठाया. गांधी जी का प्रभाव अन्य नेताओं को अहिंसा के जरिए और शांति के लिए बदलाव करने के लिए प्रेरित करता रहेगा.’इस फिल्म में दुनियाभर के कई इतिहासविदों और विद्वानों ने दुनिया पर गांधी के असर पर अपने विचार शेयर किए हैं. इनमें गांधी की पोती इला गांधी और अमेरिका में रह रहे उनके पोते अरुण गांधी और राजमोहन गांधी भी शामिल हैं. इस फिल्म में ‘अहिंसा’ गीत यू2 और ए आर रहमान ने गाया है. इस गाने के बोल बोनो और रहमान ने लिखे हैं.