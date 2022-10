WWE स्टार रॉक को लगता है BTS दे सकता है उन्हें मात, डर का ये है कारण...

मुम्बई. सुपर स्टार ड्वेन जॉनसन यानी रॉक (Dwayne The Rock Johnson) इन दिनों अपनी फिल्म ‘ब्लैक एडम’ (Black Adam) के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. यह फिल्म हाल ही 20 अक्टूबर को रिलीज हुई है. रॉक को उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी. वहीं, उन्हें एक डर यह भी है कि के-पॉप बैंड बीटीएस (BTS) उन्हें मात दे देगा. उन्हें लगता है कि इस बैंड की प्रसिद्धि उनकी फिल्म को हरा सकती है.

‘ब्लैक एडम’ में ड्वेन जॉनसन लीड रोल प्ले कर रहे हैं. हाल ही एक कोरियन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिल्म को बीटीएस से खतरा बताया. दरअसल, जब रॉक से पूछा गया कि ‘ब्लैक एडम’ को कौन टक्कर दे सकता है तो उनका कहना था कि कोरियन बैंड बीटीएस उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साबित हो सकता है.

📺 VIDEO@TheRock answers “Who would win in a fight between @BTS_twt & Black Adam”:

“30 Million Albums sold, which is absolutely incredible & they have an ARMY. That’s how badass they are, they’ve got a shot at beating Black Adam”.pic.twitter.com/PHi2hXGzZb

— BTS News & Updates⁷ (@dalbitbangtan) October 19, 2022