Emmy Awards 2022: ली जुंग जेइ ने जीता बेस्ट एक्टर खिताब तो बेस्ट एक्ट्रेस बनीं Amandya Seyfried, देखें पूरी LIST

Emmy Awards 2022: 74वें एमी अवॉर्ड्स का भव्य आयोजन अमेरिका के लॉस एंजेलिस सिटी के माइक्रोसॉफ्ट थियेटर में किया गया. मंडे रात 8 से 11 बजे तक शानदार आयोजन किया गया, जिसे इंडिया में मंगलवार सुबह 5.30 बजे से लायंसगेट प्ले (Lionsgate Play) पर लाइव स्ट्रीम किया गया. सितारों से सजी से शाम में रेड कार्पेट पर जेंडया और अमांडा जैसे स्टार्स ने ग्लैमरस लुक से इस आयोजन को भव्य बना दिया. सीरीज ‘सक्सेशन’ को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड मिला तो 14 नॉमिनेशन के साथ कोरियन सीरीज ‘स्क्विड गेम’ के Lee Jung-jae को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड का मिला. वहीं ‘द ड्रॉपआउट’ के लिए अमांद्रा सेफ्रेड आउटस्टैंडिग लीड एक्ट्रेस का अवॉर्ड ले अपनी खुशी जाहिर करती नजर आईं.

एमी अवॉर्ड्स अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित टीवी और सीरीज आवॉर्ड्स है. इसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट सीरीज, बेस्ट टेक्निशियन को अवॉर्ड दिए जाते हैं. सीरीज ‘सक्सेशन’ सीरीज ‘सक्सेशन’ सबसे ज्यादा 25 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया. एमी अवॉर्ड्स 2022 विनर्स की पूरी लिस्ट देखिए-

बेस्ट एक्टर ड्रामा- ‘स्क्विड गेम’ के Lee Jung-jae

Congrats again to @SquidGame‘s Lee Jung-jae, who just won the #Emmy for Lead Actor in a Drama Series! #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/uTh99opiFb

