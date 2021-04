Oscars 2021: फिल्म Nomadland की क्या है कहानी? जिसकी ऑस्कर में मची धूम

फोटो साभार: @TheAcademyAward twitter

की शुरुआत हो गई है. भारत के समयानुसार यह 26 अप्रैल को अनाउंस हो रहा हैं. विजेताओं की घोषणा रविवार को लॉस एंजिल्स में रात 8 बजे से शुरू हुआ. इसी कड़ी में अब तक कई विजेताओं के मान सामने आ चुके हैं. ताजा जानकारी के अनुसार फिल्म Nomadland को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला. ऑस्कर अवॉर्ड 2021 में फिल्म Nomadland की धूम रही. इसी के साथ ही फिल्म Nomadland को मेन कैटेगरी में तीन अवॉर्ड मिल गए हैं.साल 2020 में आई नोमाडलैंड एक अधेड़ उम्र की महिला की कहानी है, जो अपने पति की मौत के बाद खानाबदोश की जिंदगी जीती है. वो एक वैन में रहती है, अलग-अलग जगह काम करती है और अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में अपना बसेरा करती है. फिल्म मेंलीड रोल में हैं, जिन्हें आपने Fargo और North Country जैसी फिल्मों में देखा होगा. इस फिल्म में आपको भले ही मसाला कम मिले या आपकी रफ्तार से फिल्म कुछ कम स्पीड में चले, लेकिन स्टोरी लाइनिंग, एक्टिंग और वाउ मूमेंट के मामले में फिल्म आपका दिल जीत लेती थी. फिल्म को Chloe Zhao ने डायरेक्ट किया था. खास बात ये है कि क्लोई ही इस फिल्म की लेखक, एडिटर और प्रोड्यूसर भी हैं.Anthony Hopkins को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. फिल्म 'द फादर' के लिए Anthony को यह अवॉर्ड मिला है. वहीं Nomadland के लिए Frances McDormand ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है. ऑस्कर्स इन मेमोरियम सेक्शन में हॉलीवुड स्टार्स चैडविक बोसमैन, सिसली टायसन और क्रिस्टोफर प्लमर संग इरफान खान को श्रद्धांजलि दी गई. इन स्टार्स को हमने 2020-21 में खोया है. फिल्म Judas and The Black Messiah के गाने Fight For You को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड मिला है. D'Mile और H.E.R. को म्यूजिक और H.E.R. और Tiara Thomas को लिरिक्स के लिए अवॉर्ड दिया गया है.