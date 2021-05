FRIENDS The Reunion trailer Out: लौट आया दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेडी गैंग, अब नहीं रुकेगी हंसी

पॉपुलर शोअपने नए अवतार में दर्शकों के सामने आना वाला है. शो के टीजर के बाद इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है. इस शो में जेनिफर एनिस्टन, कर्टेनी कॉक्स, लिसा कुड्रो, मैट लेब्लांक, मैथ्यू पेरी और डेविड शिमर की दोस्ती एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है. 'फ्रेंड्स' सबसे पहले 1994 से 2004 के बीच एनबीसी पर एयर किया गया था.शो में मुख्य पात्रों के अलावा, फ्रेंड्स: द रीयूनियन में अभिनेताओं, खिलाड़ियों, कार्यकर्ताओं, संगीतकारों और अन्य लोगों सहित मेहमानों को भी शामिल किया गया है. डेविड बेकहम, जस्टिन बीबर, बीटीएस, जेम्स कॉर्डन, सिंडी क्रॉफर्ड, कारा डेलेविंगने, लेडी गागा, इलियट गोल्ड, किट हैरिंगटन, लैरी हैंकिन, मिंडी कलिंग, थॉमस लेनन, क्रिस्टीना अचार, टॉम सेलेक, जेम्स माइकल टायलर, मैगी व्हीलर, रीज़ विदरस्पून और एक एपिसोड में मलाला यूसुफजई भी दिखाई देंगी.इससे पहले शो के टीजर की शुरुआत इन सभी स्टार्स की बैक क्लिप से हुई थी. क्लिप की शुरुआत शो के थीम सॉन्ग ‘आई विल वी देयर फॉर यू’ (I'll be there for you) से होती है . मेकर्स इसमें एपिसोड का नाम भी अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में देते हैं. जेनिफर एनिस्टन के कातिलाना लुक को देखने के लिए फैंस बेहद उत्सुक हैं.इसे डेविड क्रेन, मार्टा कॉफमैन ने बनाया था. शो को 2002 में प्राइम टाइम बेस्ट कॉमेडी सीरीज के लिए एम्मी अवॉर्ड भी मिला था. मिली जानकारी के मुताबिक शो के प्रीमियर के मौके पर लेडी गागा, जस्टिन बीबर, सिंडी क्रोफोर्ड, लैरी हैंकिन, जेम्स माइकल टेलर, मलाला यूसुफजई, थॉमस लेनॉन, क्रिस्टिना पिकल्स जैसे लोग मौजूद रहेंगे.