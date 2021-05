Game of Thrones फेम एस्मे बियान्को ने सिंगर मर्लिन मैनसन पर लगाया यौन शोषण का आरोप

(फोटो साभारः Instagram/esmebianco)

'गेम ऑफ थ्रोन्स' (Game of Thrones) की एक्ट्रेस एस्मे बियान्को (Esme Bianco) ने शुक्रवार को मर्लिन मैनसन (Marilyn Manson) पर यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया. मैनसन के वकील ने इन आरोपों को झूठा बताया है. लॉस एंजिल्स के फेडेरल कोर्ट में दायर मुकदमे में, बियान्को ने कहा है कि मैनसन ने म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में रोल देने के झूठे दिलासे देकर उन्हें इंग्लैंड से कैलिफोर्निया बुलाया और ह्यूमन ट्रेफिकिंग लॉ का उल्लंघन किया. मुकदमे में आरोप है कि 2009 में मैनसन , जिनका कानूनी नाम ब्रायन वार्नर है, ने गाने 'आई वॉन्ट टू किल यू लाइक दे डू इन द मूवी' (I want to kill you like they do in the movies) के एक वीडियो शूट के लिए बियान्को को लॉस एंजिल्स लेकर आए. मुकदमे में यह भी कहा गया है कि बियान्को को होटल के बजाय मैनसन के घर पर रहने की उम्मीद थी. वहां उनके अलावा, कोई क्रू मौजूद नहीं था. केवल मैनसन एक फोन के साथ शूटिंग कर रहे थे.मुकदमे में मैनसन पर आरोप है कि उन्होंने बियॉन्को का खाना और सोना हराम कर दिया था. हालांकि, वे उन्हें शराब और ड्रग्स देते थे. उन्हें एक बेडरूम में बंद कर दिया था, उन्हें बिजली के झटके दिए गए थे. उन्हें किसी दूसरी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई थी. साथ में, उनके कमरे में घुसकर रेप करने की धमकी दी गई थी और कभी कोई वीडियो भी जारी नहीं हुआ था.मैनसन के वकील हॉवर्ड ई. किंग ने जवाब दिया, 'ये दावे झूठे हैं. साफ तौर पर, यह मुकदमा केवल तब दायर किया गया था, जब मेरे मुवक्किल ने बियान्को और उनके वकील की डिमांड पूरी करने से मना कर दिया था. उन्होंने उस घटना के लिए उनकी फाइनेंशियल डिमांड पूरी करने से मना कर दिया था, जो कभी हुई ही नहीं थी. हम अदालत में इन आरोपों का सख्ती से सामना करेंगे और भरोसा है कि हम जीतेंगे.'मुकदमे में कहा गया है कि 2009 में मैनसन और बियान्को के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी. मैनसन 2011 में अपनी फीचर फिल्म 'फैंटमेसगोरिया' के लिए फिर से बियान्को को लॉस एंजिल्स लेकर आए, जो कभी पूरी नहीं हुई.