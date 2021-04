Godzilla vs Kong का पोस्‍टर.

हॉलीवुड फिल्‍म 'गोडज‍िला Vs कॉन्‍ग' (Godzilla vs Kong) ने कोरोना काल में भी कमाई की जो स्‍पीड़ पकड़ी है, वो क‍िसी जादू से कम नहीं है. इस फिल्‍म ने अकेले इंडियन बॉक्‍स ऑफ‍िस पर 46 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है और इसकी ये कमाई अब भी जारी है. News18Hindi

Last Updated: April 6, 2021, 12:03 PM IST









देश में कोरोना वायरस की आई दूसरी लहर ने हड़कंप मचा रखा है और लगातार इसके मामलों की संख्‍या बढ़ती जा रही है. कई राज्‍य लॉकडाउन की तरफ फ‍िर से बढ़ रहे हैं. इन्‍हीं हालातों के चलते एक बार फिर बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्‍मों की रिलीज टाल दी गई है. लेकिन इस सब के बीच भी हॉलीवुड फिल्‍म 'गोडज‍िला Vs कॉन्‍ग' (Godzilla vs Kong) ने कमाई की जो स्‍पीड़ पकड़ी है, वो क‍िसी जादू से कम नहीं है. इस हॉलीवुड फिल्‍म ने अकेले इंडियन बॉक्‍स ऑफ‍िस पर 46 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है और इसकी ये कमाई अब भी जारी है.



कोरोना वायरस के चलते 'हाथी मेरे साथी' और 'सूर्यवंशी' जैसी कई फिल्‍मों ने अपनी र‍िलीज डेट टाल दी है. वहीं 'गोडज‍िला वर्सेज कॉन्‍ग' की बात करें तो ट्रेड एनल‍िस्‍ट तरण आदर्श के अनुसार दूसरे हफ्ते में कमाई की स्‍पीड स्‍लो होने के बाद भी इस फिल्‍म ने दो हफ्तों में 46.58 करोड़ का बॉक्‍स ऑफिस कलेक्‍शन कर ल‍िया है.



फिल्म 'गॉडजिला vs कॉन्ग' में रेबेका हॉल, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, मिली बॉबी ब्राउन और ब्रायन हेनरी अहम भूमिकाओं में हैं. वहीं, यह फिल्म'गॉडजिला: किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स' और 'कॉन्ग: स्कूल आइलैंड' का सीक्वल है. बता दें, यह फिल्म किंग कॉन्ग फ्रेंचाइजी का 12वां पार्ट है और वहीं चौथी गॉडजिला फिल्म है. 'गॉडजिला vs कॉन्ग' के पहले के पार्ट को अब तक दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है और ऐसा ही कुछ इस फिल्‍म के ल‍िए भी देखने में म‍िल रहा है.