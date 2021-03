सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'Godzilla vs Kong', ऑनलाइन बुकिंग में दिख रहा गजब का क्रेज

हॉलीवुड फिल्म 'गॉडजिला vs कॉन्ग (Godzilla vs Kong)' आज पूरे भारत में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी क्रेज भी था. लोग काफी दिनों से इस फिल्म को देखने का इंतजार भी कर रहे थे. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म की ऑनलाइन बुकिंग में भी गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. बता दें, भारत में इस फिल्म को 26 मार्च को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे 2 दिन पहले यानी 24 मार्च को ही रिलीज कर दिया गया.खबरों की मानें तो फिल्म के हिंदी 2D और आइमैक्स 2D को लेकर खासा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश 4DX और मैक्स 4D को लेकर लोगों में खासा क्रेज है. ऑनलाइन बुकिंग के हिसाब से देखा जाए तो यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर सकती है. अब इसके पहले दिन की कमाई के आंकड़ें आने के बाद ही पता चल पाएगा कि फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करेगी.फिल्म 'गॉडजिला vs कॉन्ग' में रेबेका हॉल, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, मिली बॉबी ब्राउन और ब्रायन हेनरी अहम भूमिकाओं में हैं. वहीं, यह फिल्म'गॉडजिला: किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स' और 'कॉन्ग: स्कूल आइलैंड' का सीक्वल है. बता दें, यह फिल्म किंग कॉन्ग फ्रेंचाइजी का 12वां पार्ट है और वहीं चौथी गॉडजिला फिल्म है. 'गॉडजिला vs कॉन्ग' के पहले के पार्ट को अब तक दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है और यही उम्मीद भी की जा रही है कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा, हालांकि कोरोना का इंपेक्ट भी जरूर इस फिल्म पर पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों एक बार फिल्म से कोरोना का कहर देशभर में देखने को मिल रहा है.