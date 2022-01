Golden Globes 2022: विल स्मिथ बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ‘द पॉवर ऑफ डॉग’ को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड

हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन (Hollywood Foreign Press Asscoiation) ने रविवार रात को ट्विटर पर साल 2022 के गोल्डन ग्लोब्स (Golden Gloves 2022 ) के विजेताओं के नाम की .घोषणा की. खास बात रही कि इस बार इस अवार्ड समारोह में कोई दर्शक नहीं था. आमतौर में ऐसे अवार्ड फंक्शन में सितारे रेड कॉर्पेट पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आते हैं. मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला. यहां तक की इसका टीवी पर प्रसारण भी नहीं हुआ. बस गोल्डन ग्लोब्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर विजेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई.

‘द पावर ऑफ द डॉग‘ और ‘बेलफास्ट‘ की रही धूम

इस साल नेटफ्लिक्स की ‘द पावर ऑफ द डॉग’ (The Power of The Dog )और केनेथ ब्रानघ की ‘बेलफास्ट’ (Belfast) को सभी कैटेगरी में जगह मिली थी. साउथ कोरिया के ‘स्क्विड गेम’ (Squid Game) को तीन श्रेणियों में नामांकित किया गया था. इसे बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर कैटेगिरी जगह मिली थी. वहीं पॉपुलर शो ‘सक्कसेशन’ (Succession) को’ को पांच प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए.

विल स्मिथ बने बेस्ट एक्टर

पॉपुलर एक्टर विल स्मिथ को उनकी फिल्म ‘किंग रिचर्ड्स’ के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. वहीं एक्टर ऐंड्रयू गारफील् को म्यूजिकल और कॉमेडी की श्रेणी में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. वहीं पिछले साल की चर्चित फिल्म ‘Dune’ को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवॉर्ड दिया गया है. बेस्ट सॉन्ग मोशन पोस्टर का अवॉर्ड जेम्स बॉन्ड की फिल्म ‘नो टाइम टू डाई’ को गया.

ओ योंग सू बने बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर

साउथ कोरिया के जाने-माने अभिनेता ओ योंग सू ने टीवी कैटेगिरी में बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है. उन्हें यह पुरस्कार नेटफ्लिक्स की “स्क्विड गेम” सीरीज में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए दिया गया.

प्रमुख विजेताओं के नाम

बेस्ट पिक्चर ड्रामा – द पॉवर ऑफ द डॉग

बेस्ट डायरेक्टर – जेन कैम्पियन (द पॉवर ऑफ द डॉग)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (टेलीविजन) – ओ योंग सु (स्क्विड गेम)

बेस्ट एक्टर इन ड्रामा – विल स्मिथ (किंग रिचर्ड)

बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी-म्यूजिकल – ऐंड्रयू गारफील्ड (टिक,टिक.. बूम)

बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा – निकोल किडमैन

बेस्ट एक्टर (टेलीविजन) ड्रामा – जेरेमी स्ट्रांग ( सक्सेशन)

बेस्ट एक्टर कॉमेडी-म्यूजिकल (टेलीविजन) – जेसन सुदिस्की (टेड लासो)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (टेलीविजन) – ओ योंग सु (स्क्विड गेम)

बेस्ट पिक्चर एनीमेशन – एनकांटो

बेस्ट टेलीविजन सीरीज- सक्सेशन

