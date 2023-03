ग्रेमी अवॉर्ड में टेलर ​स्विफ्ट ने बिखेरा जलवा, सिंगर के झुमकों ने लूट ली महफिल, कीमत सुन रह जाएंगे दंग

मुंबई. ‘शौक बड़ी चीज है’, यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी और इस शौक के लिए लोगों को काफी रुपये खर्च करते भी देखा होगा. ऐसे ही एक महंगे शौक की चर्चा इस समय सभी जगह हो रही है. फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) हाल ही ग्रैमी अवॉर्ड (Grammy Awards) फंक्शन में पहुंची थी. हमेशा की तरह सिंगर का लुक सभी के बीच चर्चा का विषय था. स्विफ्ट के लुक के साथ ही सबकी नजरें उनके झुमकों पर टिक गईं. जब इस काइट शेप ईयररिंग की कीमत पता चली तो सभी के होश उड़ गए.

टेलर स्विफ्ट के अंदाज का हर कोई दीवाना है. उनका स्टाइल हमेशा से बेहद खूबसूरत रहता है और हर इवेंट में वे कुछ नया ट्राय करती हैं. इसी कड़ी में 6 फरवरी को टेलर ग्रैमी इवेंट में ब्लू आउटफिट के साथ खूबसूरत काइट शेप ईयररिंग पहनकर पहुंची थीं. उनके स्टेटमेंट ईयररिंग Lorraine Schwartz लेबल के थे और इनकी कीमत 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

क्यों खास हैं ये ईयररिंग

टेलर स्विफ्ट इन काइट शेप खास झुमकों में काफी सुंदर लग रही थीं. ये झुमके स्क्वेयर कट डायमंड पीस से बने थे. साथ ही हर स्क्वेयर में पर्पल कलर का नीलम जड़ा हुआ था. इन ईयररिंग को बनाने में 136 कैरेट शुद्ध नीलम का प्रयोग किया गया है, जिसमें 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड भी यूज किया गया है. ये ईयररिंग मिडनाइट स्टार से इंस्पायर थे और उन्हीं की तरह आभा बिखेर रहे थे.

