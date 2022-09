Heart Of Stone: आलिया भट्ट की हॉलीवुड डेब्यू का फर्स्ट लुक आउट, गैल गैडोट-जेमी डोर्नन संग करती दिखीं एक्शन

Heart Of Stone First look Out: आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. नेटफ्लिक्स ऑरिजनल इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की पहली झलक आलिया (Alia Bhatt) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की. आलिया के साथ फिल्म में गैल गैडोट और जेमी डोर्नन हैं. गैल और नेटफ्लिक्स ने भी इसके फर्स्ट लुक को जारी किया है. फिल्म की पहली झलक में हाई-ऑक्टेन एक्शन सींस की कई बिहांइड-द-सीन झलकियां शामिल हैं.

फर्स्ट लुक की शुरुआत एक तटीय सड़क और एक रेगिस्तान के बीच से तेज रफ्तार से चलने वाली बाइक के लंबे शॉट्स से शुरू होती है. एक वॉयस ओवर कहता है, “आप जानते हैं कि आपने किसके लिए साइन अप किया है – कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्ता नहीं. हम जो करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है.” इसके बाद गैल गैडोट (Gal Gadot) के किरदार रचेल स्टोन की पहली झलक दिखाई देती है.

इसके बाद फिल्म के कुछ एक्शन और स्टंट सींस के पीछे के विजुअल दिखाए जाते हैं. फिर आलिया भट्ट के किरदार किया धवन और जेमी डोर्नन (Jamie Dornan) के किरदार पार्कर की झलक साथ-साथ दिखाई देती है. इसके बाद ब्रेकनेक एक्शन सींस के कई शॉट हैं. गैल फिल्म में एक सीआईए एजेंट रेचेल स्टोन बनी हैं और लीड रोल निभा रही हैं.

आलिया भट्ट के भी कुछ सींस हैं. फर्स्ट लुक वीडियो में कुछ बीटीएस फुटेज में भी वह दिखाई देती हैं, जहां वह कहती हैं, “इसमें ये पात्र हैं जिनसे आप जुड़ते हैं और महसूस करते हैं.” वीडियो से यह भी पता चलता है कि फिल्म में उनके किरदार का नाम कीया धवन है, लेकिन उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है.

आलिया भट्ट ने जाहिर की एक्साइटमेंट

आलिया भट्ट ने फिल्म का फर्स्ट लुक वीडियो को अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए एक्साइटमेंट दिखाई है. उन्होंने लिखा, “हार्ट ऑफ स्टोर और कीया का पहला लुक. नेटफ्लिक्स पर 2013 में आएगा.” इसके साथ ही उन्होंने दिल वाले कई इमोजी भी अपने कैप्शन में शामिल किए हैं.

नेटफ्लिक्स पर आएंगे 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स

हार्ट ऑफ स्टोन का टीजर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल ‘टुडम: ए नेटफ्लिक्स ग्लोबल फैन इवेंट’ में हुआ. इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट, टीजर और ट्रेलर जारी किया गए.

