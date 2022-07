The Death Of Bruce Lee: साल 1973 में मार्शल आर्ट सुपरस्टार और निर्देशक ब्रूस ली रोज प्रसिद्धि के नए मुकाम छू रहे थे. उनकी अगली फिल्म ‘एंटर द ड्रैगन’ में पहली बार एक चीनी-अमेरिकी अभिनेता हॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका में था. उन्हें पूरे विश्व में स्टारडम की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले, ब्रूस ली की 32 साल की उम्र में हांगकांग में रहस्यमय हालातों में मृत्यु हो गई. ब्रूस ली की 49वीं पुण्यतिथि पर इस रहस्‍य की पड़ताल करते नजर आएंगे एकेडमी अवॉर्ड नॉमिनी और एमी अवॉर्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न. ‘The Death Of Bruce Lee’ इस बुधवार यानी 20 जुलाई को रात 9 बजे History TV18 पर प्रसार‍ित की जाएगी.

उस शाम, उन्होंने सरदर्द की शिकायत की, दर्द की दवा ली, झपकी लेने गए और फ‍िर कभी नहीं उठे. ब्रूस ली की इस आकस्मिक मौत से जुड़ी कई तरह की अफवाहों और षड्यंत्रों की संभावना ने दुनिया को चौंका दिया. वह उस समय की सबसे बड़ी खबर बन गई. ब्रूस ली मौत का आधिकारिक कारण बताया गया कि उन्‍हें एस्पिरिन रिएक्शन कर गई, लेकिन उनके भाई रॉबर्ट ली इस बात से संतुष्‍ट नहीं थे. क्या रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली ये साधारण दवा एक असाधारण व्यक्ति का जीवन समाप्त कर सकती है?

अपनी असाधारण शक्ति, गति और कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्द ब्रूस ली को हमेशा-हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाने वाले कारणों के पीछे कौन सी हकीकत छिपी है, यह शो सच्चाई की तह तक जाने के लिए हर संभावना की जांच कर रहा है. मशहूर फाइट्स और फिल्म सेट पर आने वाली चुनौतियों से लेकर हांगकांग के अंडरवर्ल्ड को चलाने वाले लोगों से झगड़े तक, यह डॉक्यूमेंट्री इस फाइटर के आश्चर्यों से भरे जीवन से जुड़ी अनोखी सच्चाइयों को आपके सामने ला रही है.

यहां देखें इस डॉक्‍यूमेंट्री का ट्रेलर.

यदि ब्रूस ली की मृत्यु के पीछे किसी का हाथ था, तो उसका मकसद क्या था और कौन उन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? यह डाक्यूमेंट्री उस रात की घटनाओं का पुनर्निर्माण कर रही है और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के साथ-साथ अनदेखे दस्तावेजों की जांच करके सत्य की खोज कर रही है. इस डॉक्यूमेंट्री में पुलिस अधिकारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों से लेकर शो बिजनेस और अंडरग्राउंड माफिया की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साक्षात्कार भी हैं.

