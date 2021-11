जेनिफर लोपेज चौथी बार खाने जा रही हैं शादी के लड्डू! वेन एफ्लेक के साथ कर रही हैं रोमांस

52 साल की हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर जेनिफर लोपेज (Hollywood Actress & Singer Jennifer Lopez) अबतक तीन बार शादी रचा चुकी हैं, मगर उन्हें शादी के लड्डू इतने मीठे लगते हैं कि अब चौथी बार भी इसे खाने की इच्छा रखती हैं. इससे पता चलता है कि जेनिफर लोपेज अपनी जिंदगी में कितनी रोमांटिक हैं. जेनिफर अपने प्यार के साथ फिर से शादी के बंधन में बंध सकती हैं. ‘बैटमैन’ फेम हॉलीवुड एक्टर बेन एफ्लेक ( Hollywood Actor Ben Affleck) से इन दिनों जेनिफर दिल की गहराई से प्यार कर रही हैं. अब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर बड़ी दिलचस्प बात बताई हैं.

जेनिफर को है ‘हैप्पली एवर ऑफ्टर’ में यकीन

गौरतलब है कि जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) अपनी आने वाली फिल्म ‘मैरी मी’ (Marry Me) का प्रमोशन कर रही हैं. इसी क्रम में एक्ट्रेस एक शो में पहुंची. इस शो में उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर जेनिफर ने मुस्कुराते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘आप जानते ही हैं कि मैं बेहद ही रोमांटिक इंसान हूं. पहले भी मैंने कई बार शादी की है. अब भी मैं पूरी तरह ‘हैप्पिली एवर ऑफ्टर’ में यकीन करती हूं और मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगी.’ जेनिफर लोपेज की बातों से अब इस बात को बल मिल रहा है कि वह जल्द ही बेन एफ्लेक का हाथ थाम सकती हैं.

“You know me, I’m a romantic.” –@JLo to @hodakotb on whether she would consider getting married again pic.twitter.com/kvpimNZp36

— TODAY (@TODAYshow) November 18, 2021