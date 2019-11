Nazanin Mandi and Nadia Moham laughing along while @Tip admits to creepily policing the status of his daughter’s hymen (and spreading harmful women’s health information) is incredibly inappropriate. This is abuse; no one should be laughing along to these comments. #ladieslikeus

— Sayde Faraday (@SaydeFaraday) November 6, 2019

Out of all this stuff that's being talked about in reference to T.I. no one is bringing up how awful it was for the women of the #ladieslikeus podcast to sit there laughing while T.I. was literally describing how he abuses his daughter. #ti

Me, taking back the respect I had for TI, after reading that he take his daughter to the gynecologists to see if her hymen is still intact... #TI #Deyjah #LadiesLikeUs pic.twitter.com/yqdg9BnVyp

— Raphael Wilson (@089968Raph) November 6, 2019

अमेरिकी रैपर के अपने बेटी से जुड़े एक खुलासे ने उनके फैंस को गुस्‍से से भर दिया है. रैपर टीआई (Rapper T.I) ने हाल ही में खुलासा किया कि वह अपनी 18 साल की बेटी का वर्जिनिटी टेस्‍ट (Virginity Test) करवाने एक गायनकॉजलिस्‍ट (Gynecologist) के पास गए. ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके रैपर ने एक पोडकास्‍ट में बताया कि कैसे वह अपनी बेटी को हर साल गायनकॉजिस्‍ट के पास ले जाते हैं और उसका वर्जिनिटी टेस्‍ट कराते हैं. टीआई ने यह खुलासा नाजनीन और नाडिया के प्रसिद्ध पोडकास्‍ट शो 'लेडीज लाइक अस' पर किया है. इस खुलासे के बाद टीआई की जमकर आलोचना हो रही है और फैन्‍स इस बात पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं.पोडकास्‍ट शो, 'लेडीज लाइक अस' में रैपर से पूछा गया कि क्या वो अपनी बेटी से सेक्स के बारे में बात करते हैं? दरअसल एंकर उनसे सेक्‍स एजुकेशन पर बात करना चाह रही थी. इस पर जवाब में टीआई ने कहा कि जब उनकी बड़ी बेटी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तो वो भी साथ जाते हैं.' टीआई ने कहा कि यहां के डॉक्‍टर काफी प्रोफेश्‍नल होते हैं तो डॉक्‍टर ने मुझसे कहा हम आपकी बेटी की इजाजत के बिना ये जानकारी नहीं दे सकते, तो मैंने वहीं अपनी बेटी से पूछा क्‍या ये ऐसी जानकारी है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? तो मैंने डॉक्‍टर से कहा देखा उसे कोई दिक्‍कत नहीं है.' आखिर में रैपर ने कहा, 'उसका 18वां जन्‍मदिन है और उसका हाइमन अब भी सुरक्षित है.रैपर टीआई के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है.पिता के इस तरह बात करने से उनकी बेटी डेजाह हैरिस (Deyjah Harris) भी काफी अपसेट हुई हैं. हालांकि डेजाह ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्‍होंने अपने पिता की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स को लाइक किया है.बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, जब रैपर ने सुर्खियां बटोरी हैं. इससे पहले वो 2009 में गैर कानूनी तरीके से मशीन गन खरीदने के लिए सात महीने जेल में रह चुके हैं. वहीं उसके दो साल बाद यानी 2011 में भी रैपर ड्रग्स के मामले को लेकर दस महीने जेल में थे. टीआई तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड्स जीत चुके हैं.