US President के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की रैपर राजा कुमारी का छाया जादू

रैपर राजा कुमारी. (फोटो- @therajakumari/instagram)

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन (Joe Biden) ने शपथ ली. वहीं, कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति बनीं. इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए जहां लेडी गागा (Lady Gaga) और जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) ने शानदार परफॉर्मेंस दी तो वहीं रैपर राजा कुमारी (Raja Kumari) ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी परफॉर्मेंस से समारोह में चार चांद लगा दिए.मीडिया से बात करते हुए राजा कुमारी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं और प्राउड फील कर रही हैं कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम Asian American Pacific Islander में परफॉर्म किया. उन्होंने कहा कि वह भेदभाव और फर्क से दूर एक ज्यादा संयुक्त अमेरिका की ओर देख रही हैं. AAPI नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति की इनॉगरेशन सेरिमनी में राजा कुमारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया.भारतीय मूल की राजा कुमारी के माता-पिता तेलुगू हैं और उनका वास्तविक नाम Svetha Yallapragada Rao है. राजा कुमारी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था. राजा कुमारी ग्रैमी नॉमिनेटेड हैं. वह गाने लिखती, गाती और परफॉर्म करती हैं. इतना ही नहीं राजा कुमारी भारतीय सांस्कृतिक में भी महारत हैं. राजा 7 साल की उम्र से कुचीपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम करती आ रही हैं.समारोह में राजा कुमारी, लेडी गागा के अलावा मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर जेनिफर लोपेज ने अमेरिका के सबसे मशहूर लोक गीतों में से एक 'This Land Is Your Land' गाया. वहीं, गार्थ ब्रुक्स ने ‘अमेजिंग ग्रेस’ से सब का मन मोह लिया.