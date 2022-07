जैकलीन फर्नांडीज की चमकेगी हॉलीवुड में किस्मत! शेयर किया डेब्यू फिल्म का पोस्टर

बॉलीवुड की कई हस्तियों ने हॉलीवुड की राह को अपनाया है. अब इस राह पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) भी निकल पड़ी हैं. जैकलीन ने हाल ही में अपनी डेब्यू हॉलीवुड (Hollywood Debut) फिल्म का पोस्टर शेयर करके ये गुड न्यूज फैंस को दी है. उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म का नाम ‘टेल इट लाइक ए वुमन’ (Tell It Like A Woman) है.

जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है. इसलिए उन्होंने फैंस तक ये गुड न्यूज सोशल मीडिया के जरिए ही शेयर की. फिल्म ‘टेल इट लाइक ए वुमन’ (Tell It Like A Woman) एक दो नहीं बल्कि 8 महिला फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित है. जैकलीन ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें इस परियोजना का हिस्सा होने पर गर्व है.

जैकलीन ने फिल्म की पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘टेल इट लाइक अ वुमन’ की पूरी टीम के साथ इस असाधारण कोशिश का हिस्सा बनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से 8 महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित एक संकलन. मुझे इस स्पेशल जर्नी का हिस्सा बनाने के लिए थैंक्यू लीना यादव, जिन्होंने मेरे किरदार का निर्देशन किया और मेरे निर्माताओं को भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो इस अविश्वसनीय फिल्म के पीछे हैं. इसे देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती.’

पोस्टर की बात करें तो इसमें जैकलीन फर्नांडीज के साथ मार्गेरिटा बाय, ईवा लोंगोरिया, कारा डेलेविंगने, ऐनी वतनबे, जेनिफर हडसन और मार्सिया गे हार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है. इसे शेयर करते हुए जैकलीन ने फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद कहा है.

इस एंथोलॉजी में अलग-अलग जॉनर की कई कहानियां होंगी. कॉमेडी-ड्रामा और एनिमेशन पर बेस्ड शॉर्ट फिल्में होंगी. जैकलीन के पोस्ट के मुताबिक, फिल्म के जिस शॉर्ट में वह काम कर रही हैं, उसका नाम शेयरिंग ए राइड है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन आखिर बार वह ‘बच्चन पांडे’ में अक्षय कुमार के साथ दिखाई दी थीं. वह जल्द फिल्म ‘सर्कस’, ‘रामसेतु’ में नजर आने वाली हैं.

Tags: Jacqueline fernandez