जेम्स बॉन्ड गर्ल और द अवेंजर्स की एक्ट्रेस ऑनर ब्लैकमैन का निधन, शोक में डूबा हॉलीवुड

“Today we mark the passing of a film icon, Honor Blackman who shall forever be remembered as Pussy Galore in Goldfinger. She was an extraordinary talent and a beloved member of the Bond family. Our thoughts are with her family at this time.” Michael G. Wilson and Barbara Broccoli pic.twitter.com/pXnidipKLJ

Farewell Honor Blackman. She will live forever as Pussy Galore in ‘Goldfinger’. @007 pic.twitter.com/Ae7BarFbjT

The sad news about Honor Blackman reminded me to search out a wryly scathing letter she once wrote to the Guardian picture desk, which I saved from being put in the rubbish bin during the newspaper’s move to new offices nearly a decade ago. pic.twitter.com/ek18LEAsQv

Farewell Pussy Galore.The wonderful Honor Blackman has left the stage. pic.twitter.com/JjEqHQwPUP

Pussy Galore Honor Blackman has passed. ☹️

I loved the cool unassailable pragmatism of Honor Blackman. Part SOE operative, part deb who could use karate on men who were NSIT. I remember sitting slack jawed when she told me, very matter of factly, an anecdote about her Avengers leather gear. pic.twitter.com/bI7YENhnKP

हॉलीवुड की जासूसी उपन्यासों पर आधारित फिल्म सिरीज 'जेम्स बॉण्ड' में जिस अभिनेत्री को काम करने का मौका मिलता है उसे केवल जेम्स बॉन्ड फिल्म की एक्ट्रेस नहीं कहा जाता, इनके लिए अलग से उपाधि है, बॉन्ड गर्ल. इसलिए जब कभी इनसे जुड़ी कोई खबर आती है तो कई लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है. हालांकि इस बार एक बुरी खबर है. जेम्स बॉन्ड सिरीज की फिल्म 'गोल्डफिंगर' में बॉन्ड गर्ल का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरने वालीं ऑनर ब्लैकमैन अब इस दुनिया नहीं रहीं. उनके निधन की खबर की पुष्टि द गार्जियन की है.उनके बारे में उनके परिवार की सदस्य ने कहा कि वो ना सिर्फ एक जबर्दस्त एक्ट्रेस थीं, बल्कि पारिवारिक दाय‌ित्व भी वो बखूबी निभाती थीं. वो एक कमाल की मां थीं और उतनी ही शानदार दादी भी. उनकी आवाज में जैसे जादू ही ‌था. हम कभी उन्हें भुला पाएंगे. वो हमारे बीच जिंदा रहेंगी. इतना ही उनके बारे में कहा गया कि वो अपने काम को आखिरी दम तक बेहद जुनूनी थीं. यही वजह है कि उन्होंने सिनेमा की दुनिया की अपनी अलग जगह बना ली थी."ऑनर ब्लैकमैन के निधन से उनके फैन्स में काफी निराशा है. उनके फैन्स महज हॉलीवुड नहीं बल्कि दुनिया के तमाम कोनों में बसे दूसरी भाषाओं के लोग भी हैं. इंडिया में भी इस अभिनेत्री को खूब पसंद किया जाता है. हालांकि बीते दिनों में जिस तरह से लगातार हॉलीवुड सेलिब्रेटीज की कोरोना के कारण मौत हो रही है, उसमें इनके निधन की वजह कोरोना नहीं बताई जा रही हैं. जानकारी के अनुसार 94 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है. उन्होंने टीवी शो द अवेंजर से भी काफी सुर्खियो बटोरी थीं.बीते दिनों एक-एक कर के हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने दुनिया छोड़ी है. इसी महीने की पहली तारीख को ही ‘स्टार वार्स’ में मेजर इमेट का किरदार निभाने के लिए विख्यात अभिनेता एंड्रियू जैक का निधन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 76 साल की उम्र में हुआ था.उनके एजेंट जिल मैकलॉ ने बताया कि उनका निधन इंग्लैंड के चेर्टसी के एक अस्पताल में मंगलवार को हुआ. उनकी पत्नी गैब्रियल रोगर ने बताया कि दो दिन पहले ही एंड्रियू कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे. उन्हें दर्द नहीं था और शांतिपूर्ण तरीके से उनका निधन हो गया.डायलेक्ट कोच के रूप में उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है. वह ‘मेन इन ब्लैक: इंटरनेशल’ और ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स (ट्रायलॉजी) में काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने ‘ बैटमेन बिगिन्स’ में अभिनेता क्रिश्चियन बेल की आवाज पर भी काम किया था.