Avatar 2 Collection: जेम्स कैमरून की रोमांचक दुनिया ने किया 124 मिलियन डॉलर का कलेक्शन, भारत में हुई इतनी कमाई

हाइलाइट्स फिल्म 'अवतार: दि वे ऑफ वॉटर' का पहले दिन का कलेक्शन. 'एवेंजर्स एंडगेम' से नहीं निकल सकी कैमरून की फिल्म.

मुंबई. जेम्स कैमरून (James Cameron) की जादुई पैंडोरा की दुनिया में फैंस गोते लगा रहे हैं. ऑनलाइन लीक की खबर के बीच दर्शक फिल्म पर प्यार लुटा रहे हैं. पहले ही दिन फिल्म का पूरी दुनिया में बिजनेस बता रहा है कि फिल्म का लोगों का बेसब्री से इंतजार था. खबरों के अनुसार, पूरी ​दुनिया में ‘अवतार: दि वेऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way Of Water) 124 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर दिया. वहीं, फिल्म विशेषज्ञों की मानें तो ओपनिंग वीकेंड में यह फिल्म 400 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है.

2009 में आए फिल्म के पहले भाग ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया था. यही कारण रहा कि जब से फिल्म के दूसरे भाग के बनने की चर्चा थी, तब ही से लोगों को इसके रिलीज होने का इंतजार था. आखिरकार फिल्म बीते शुक्रवार 16 दिसम्बर को रिलीज हुई और कमाई के नए रिकॉर्ड बना लिए. बॉलीरिव्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की कमाई के बाद ‘अवतार 2’ दूसरी सबसे हाइएस्ट हॉलीवुड ओपनर मूवी बन गई है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 40 से 45 करोड़ रुपये का रहा है.

भारत में फिल्म की खास फैन फॉलोइंग

हॉलीवुड की इस फिल्म की फैन फॉलोइंग भारत में भी काफी है. यहां पर फिल्म को देखने के लिए भारतीय दर्शकों में खासा क्रेज रहा. भारत के अलग अलग हिस्सों में फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सभी जगहों पर फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन अच्छा रहा. आंध्रप्रदेश में 8 से 10 करोड़, कर्नाटका में 4 से 6 करोड़, तमिलनाडु में 3 से 5 करोड़, केरला में 2 से 2.5 करोड़ और हिन्दी बेल्ट में 15 से 16 करोड़ रुपये रहा. यानी कुल मिलाकर​ फिल्म में सिर्फ भारत में ही 32 से 34 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.

" isDesktop="true" id="5066785" >

टिकट महंगा है इ​सलिए भी…

बता दें ​कि 2009 में आए फिल्म के पहले पार्ट ने 100 करोड़ की कमाई की थी. ऐसे में फिल्म के दूसरे भाग को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं. हालांकि पहले दिन की कमाई का अनुमान 45 से 50 करोड़ रुपये का लगाया जा रहा था लेकिन फिल्म की शुरुआत उम्मीद से कुछ कम रही. फिल्म ‘एवेंजर्स एंडगेम’ के रिकॉर्ड को तो नहीं तोड़ सकी लेकिन फिल्म ने ‘स्पाइडरमैन: फार फॉर होम’, ‘एवेंजर्स इनिफिनिटी वॉर’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ के ओपनिंग कलेक्शन से ज्यादा की कमाई की. फिल्म के टिकट का महंगा होना भी इसके बिजनेस को प्रभावित करने का एक अहम कारण माना जा रहा है. फिल्म का टिकट 2500 तक का रहा है.

