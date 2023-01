रिलीज को नहीं हुए 2 महीने, कमा लिए 162 अरब रुपये! इतिहास रचने वाली जेम्स कैमरून की तीसरी फिल्म

नई दिल्ली: जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार’ की सीक्वल ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) जब पिछले महीने दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो लोगों को पैंडोरा की जादुई दुनिया उन्हें सिनेमाघरों तक खींच लाई. ‘अवतार 2’ ने भी बॉक्स ऑफिसर पर जबरदस्त कमाई करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है, जो 162 अरब रुपये से अधिक है.

जेम्स कैमरून की फिल्म ने इस सप्ताह के आखिर में सिनेमा की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया. ‘अवतार 2’ पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी. फिल्म बीते 6 वीकेंड से पहले नंबर पर कायम है. बॉक्स ऑफिस मोजो की रिपोर्ट के अनुसार, 2009 की ‘अवतार’ दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

अब कैमरून की एक और फिल्म 2 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गई है. ‘टाइटैनिक’ के अलावा तीन अन्य फिल्में इस क्लब का हिस्सा हैं, जिसमें 2015 की ‘स्टार वार्स: एपिसोड VII-द फोर्स अवेकेंस’, ‘एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर’ और ‘एवेंजर्स: एंडगेम्स’ शामिल हैं.

68 साल के जैम्स कैमरून एकमात्र ऐसे निर्देशक हैं जिनकी तीन फिल्में उन छह फिल्मों में शामिल हैं जिन्होंने 2 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की है. खबरों की मानें, तो निर्देशक आगे चलकर ‘अवतार’ की कम से कम तीन और सीक्वल रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. ‘अवतार 2’ की कास्ट में सैम वर्थिंगटन, जो सल्डाना, केट विंसलेट और स्टीफन लैंग जैसे सितारे हैं. फिल्म 16 दिसंबर 2022 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

