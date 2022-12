Avatar 2 को बनाने का कारण पैसा नहीं था, फिर जेम्स कैमरून ने क्यों बनाई सीक्वल? वजह जानकर करेंगे तारीफ

नई दिल्ली: जेम्स कैमरून (James Cameron) ने पैंडोरा की हरी-भरी नीली दुनिया को दिखाने का कोई अचानक फैसला नहीं किया था. उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अवतार’ के सीक्वल ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) को बनाने के लिए पूरी योजना के साथ काम किया था. फिल्म निर्माता ने कहा कि साल 2009 की फिल्म ‘अवतार’ ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी, जो एक काल्पनिक चंद्रमा पर आधारित है, जिसे नवी नाम की एक मूल जनजाति द्वारा बसाया गया है.

उन्होंने कहा, ‘सभी संस्कृतियों के लोगों और दुनिया से प्रतिक्रिया यह मिली कि हम इसे और ज्यादा चाहते हैं. लोगों ने बाद में यही कहा. मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैं वहां रहना चाहता था.’ जेम्स कैमरून ने एक वर्चुअल ग्रुप इंटरव्यू में पीटीआई को बताया, ‘एक कलाकार के रूप में, मैंने पहले ही दुनियाभर के लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना ली है.’

फिल्म निर्माता ने कहा कि सीक्वल बनाने के साथ-साथ उन्हें बहुत आत्मनिरीक्षण करना पड़ा. वे आगे कहते हैं, ‘मैंने आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले कुछ वर्षों तक इसके बारे में सोचा था. यह कोई अचानक किया निर्णय नहीं था. मुझे खुद से एक फिल्म निर्माता के रूप में, एक कलाकार के रूप में सवाल करने पड़े. क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं करना चाहता हूं और अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं? क्योंकि जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो आप वास्तव में यही करते हैं. यह सौ प्रतिशत है.’

स्टीवन स्पीलबर्ग की क्लासिक ‘ईटी द एक्स्ट्रा-टेरेस्ट्रियल’ का उदाहरण देते हुए, कैमरून ने कहा कि एक कहानीकार के रूप में किसी को फ्रैंचाइजी में लौटने के लिए एक बेहतर कारण की आवश्यकता होती है और यह पैसा नहीं हो सकता.

