कान्ये वेस्ट को 1 दिन में हुआ 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान, रैपर का विवादित ट्वीट बना वजह

हाइलाइट्स कान्ये वेस्ट के यहूदी विरोधी ट्वीट के बाद हुआ हंगामा. शू कंपनी एडिडास ने करार किया समाप्त.

मुंबई. ट्विटर पर अक्सर लोग अपने विचार रखते हैं लेकिन कोई सेलेब कुछ कहता है तो सभी का ध्यान जाता है. ऐसे में यदि कुछ ऐसा लिख दिया जाए, जिससे भावनाएं आहत होती हों तो फिर हंगामा होता ही है. ऐसा ही कुछ बीते दिनों फेमस रैपर और किम कर्दाशियां के एक्स हस्बैंड कान्ये वेस्ट (Kanye West) के साथ हुआ. उनका एक ट्विट इस कदर विवादों में घिरा की जर्मन स्पोर्ट्सवियर कंपनी एडिडास (Adidas) ने उनसे अपना कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर लिया. इस कारण एक दिन में 2 बिलियन डॉलर यानी 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ.

ये हंगामा क्यों हुआ इसके लिए पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं. दरअसल, इस हंगामे पर एक्शन अभी लिया गया है, इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी. 9 अक्टूबर का कान्ये वेस्ट ने एक ट्वीट किया, जिसे यहूदी विरोधी माना गया. इस ​ट्वीट पर हंगामे को देखते हुए ट्विटर की ओर से वेस्ट के ​ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था. वेस्ट ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘I’m a bit sleepy tonight but when I wake up I’m going death con 3 On JEWISH PEOPLE.’ यदि इस ट्वीट को सीधे अनुवाद करेंगे तो कई अर्थ निकलेंगे.

एडिडास ने किया कॉन्ट्रेक्ट खत्म, हो गया नुकसान

साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इस ट्वीट में कान्ये ने तीन यहूदी लोगों की हत्या करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने यूएस मिलिट्री का डिफेंस कोड जिसे DEFCON कहा जाता है, उसे भी इस्तेमाल किया है. उनके इस ट्वीट को यहूदी विरोधी माना गया और कई लोग इसके विरोध में उतर आए. इस पर लगातार हंगामा बढ़ रहा था. दूसरी तरफ, कान्ये वेस्ट प्रसिद्ध रैपर तो हैं, साथ ही बेहतर फैशन डिजाइनर भी हैं. वे एडिडास के साथ जुड़े हुए थे और पार्टनरशिप में Yeezy नाम से शूज मार्केट में बेचे जा रहे थे. कान्ये के यहूदी विरोधी विचार के बाद एडिडास ने उनके साथ कॉन्ट्रेक्ट खत्म करने का फैसला कर लिया.

एडिडास ने एक बयान जारी किया, जिसके अनुसार उन्होंने कान्ये के विचारों को बेतुका बताया. एडिडास का कहना था, ‘कंपनी इस तरह की अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं कर सकती. उनके इस तरह के कमेंट अस्वीकार्य हैं. वे कंपनी की विविधता, निष्पक्षता और समानता के मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए कंपनी उनके साथ अनुबंध समाप्त कर रही है.’

ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी वेस्ट पेरिस फैशन वीक में ‘Black Lives Matter’ लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे. उन्होंने ‘White Lives Matter’ को चेंज करते हुए यह पहना था, जो चर्चा का विषय बन गया था.

