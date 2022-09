'Titanic' फेम केट विंसलेट शूटिंग के दौरान हुईं घायल, गंभीर चोट लगने की वजह से रुकी फिल्म की शूटिंग

हॉलीवुड स्टार और ‘टाइटैनिक’ की लीड एक्ट्रेस रहीं केट विंसलेट (Kate Winslet)अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गईं. उनका एक्सीडेंट हो गया जिसके बजह से उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं. वह दिग्गज अमेरिकी फोटो जर्नलिस्ट ली मिलर की बायोपिक की शूटिंग कर रही थीं. फिल्म की शूटिंग क्रोएशिया के कुपारी गांव में हो रही थी और इसी दौरान वह फिसल गईं. 46 साल की एक्ट्रेस को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं.

क्रोएशियाई प्रेस ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें देखा जा सकता है कि केट विंसलेट कई लोगों के साथ एक काली वैन में डबरोवनिक अस्पताल पहुंचे. बाद में घटना से जुड़ा एक बयान भी जारी किया गया. इस बयान में कहा गया, “केट फिसल गईं और प्रोडक्शन उन्हें जरूरी एहतियाती उपचार के लिए अस्पताल लेकर गया है. वह ठीक हैं और इस हफ्ते प्लानिंग के मुताबिक शूटिंग करेंगी.”

दो साल पहले, साल 2020 में घोषणा की गई थी कि केट विंसलेट वोग कवर मॉडल से युद्ध संवाददाता बनी ली मिलर की बायोपिक में लीड एक्ट्रेस होंगी. फिल्म का नाम ‘ली’ होगा. यह फिल्म फोटो जर्नलिस्ट के जीवन और अनुभवों को उजागर करेगी. ली ने दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों की भयावह सच्चाइयों को उजागर करने में हिम्मत से भरी कोशिश थी.

Kate Winslet Taken To Hospital After Accident While Filming In Croatia,#KateWinslet suffered a leg injury while filming in Lee her upcoming movie by Ellen Kuras. Winslet entering in Dubrovnik Hospital. pic.twitter.com/hxt2VOrzG3

