Avatar 2 में केट विंसलेट ने जो किया, बड़े सूरमा भी हो जाएंगे फेल, योगासन से जुड़ा है अंडरवॉटर स्टंट

नई दिल्ली. जेम्स कैमरून की हालिया रिलीज फिल्म Avatar 2: The Way Of Water दुनियाभर में धमाल मचा रही है. लोग इस फिल्म के सीन, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग सबकी तारीफ करते नहीं अघा रहे हैं. खासकर फिल्म के अंडरवॉटर स्टंट तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जिसमें हॉलीवुड एक्ट्रेस केट विंसलेट पानी के अंदर हाथ फैलाये खड़ी है. पूरे 7 मिनट 14 सेकेंड तक सांस रोके यह सीन शूट करने वाली केट विंसलेट की एक्टिंग आपको रोमांच से भर देती है. यह सोचकर ही हममें से बहुत लोगों को पसीना आ जाएगा कि आखिर इतनी देर तक सांसें रोककर शूटिंग कैसे की गई होगी. लेकिन अगर आप योगासन करते हैं, तो आप जानते होंगे कि यह संभव है.

जमीन पर रहकर भी कुछ सेकेंडों के लिए सांस रोक पाना हमारे लिए कठिन होता है. पानी के अंदर… ऐसा करना…, बॉस हर किसी के बस की बात नहीं है! मगर वह एक्टर ही क्या, जो पर्दे पर आकर दर्शकों के दिल की धड़कनें न थाम ले. खासकर अवतार-2 में 41 साल की केट विंसलेट को पानी में सांस रोके देखना, अपने आप में मजा बांध देने वाला सीन है. मगर सारा खेल साइंस का है. जी हां, साइंस और योगासन की मदद से पानी के अंदर हो या जमीन के ऊपर या हवा में ही क्यों न हो, कई-कई मिनट तक सांस रोकी जा सकती है. आखिरकार भारत ने पूरी दुनिया को योग का तोहफा यूं ही थोड़े न दे दिया है. सोचकर देखिए, रामायण-महाभारत या पुराणों में ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे. कोई ऋषि हवा में उठ गया तो को संत अपना आसन आसमान में ले गया. खैर छोड़िए, मिथकों की बात नहीं करते हैं. दरअसल, योग की मदद से सांस रोकने वाला आसन तो किया ही जा सकता है.

केट विंसलेट अकेली नहीं, बन चुका है रिकॉर्ड

अवतार 2 फिल्म में केट विंसलेट के सात मिनट से ज्यादा तक अंडरवॉटर स्टंट सीन का इन दिनों जिक्र हो रहा है, ऐसा पहली बार फिल्मों में नहीं हुआ है. हॉलीवुड की ही फिल्मों में केट से पहले टॉम क्रूज ने यह कारनामा किया है. जी हां, ‘मिशन इम्पॉसिबल’ स्टार टॉम क्रूज इससे पहले 6 मिनट तक पानी में सांस रोकने का कारनामा कर चुके हैं. क्रूज ने ऐसा सीन फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल- रॉग नेशन’ में किया था. मगर अवतार-2 में केट विंसलेट ने उनसे पूरे 74 सेकेंट अधिक तक सांसें रोककर यह फिल्मी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

योगासन में तो इससे भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड

केट विंसलेट हों या टॉम क्रूज, फिल्मी कलाकारों का हैरतअंगेज करतब हमेशा चर्चा का विषय बनता है. लेकिन योग करने वाले गुरुओं या एक्सपर्ट्स सांसें रोकने वाले आसनों में सिरमौर हैं. जी हां, योगा करने वाले सूरमाओं के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो केट विंसलेट और टॉम क्रूज पानी भरते नजर आएंगे. लोगों ने इन दोनों कलाकारों से अधिक समय तक पानी के अंदर रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं. क्रोएशिया के बुदिमीर बुडा ओबोट ने यह विश्व रिकॉर्ड पहले बनाया था. बुदिमीर 24 मिनट और 37 सेकंड तक सांस रोककर पानी में रहे. उन्होंने सबसे लंबे समय तक बिना बाहरी ऑक्सीजन के पानी में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. यह रिकॉर्ड क्रोएशिया के सिसक शहर में बनाया गया था.

कैसे किया जाता है ऐसा योगासन

बगैर ऑक्सीजन या सांसें रोककर कुछ देर तक रहना आसान नहीं है. लेकिन आप अगर योग करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं. क्योंकि योगासन में सबसे पहले सांसों को नियंत्रित करना ही सिखाया जाता है. योग विशेषज्ञों के मुताबिक पानी के अंदर सांस रोकने के लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है. पानी में जाने से पहले कुछ मिनट फ्रेश ऑक्सीजन पर हाइपरवेंटिलेटिंग कर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लिया जाता है. इसके बाद पानी के अंदर आप आराम से कुछ समय बिता सकते हैं. वैसे ऐसे करतब दिखाने वाले तमाम लोगों का कहना है कि इस तरह के परफॉर्मेंस से पहले उन्हें अपने ‘मेटाबॉलिज़्म’ यानी शरीर के चयापचय की प्रक्रिया को साधना पड़ता है. यानी फुल-प्रैक्टिस के बाद ही ऐसा करना चाहिए. योग विशेषज्ञों के अनुसार पूर्ण श्वास योग क्रिया, असल में एक टेक्निक है जो योगी को मानसिक शांति देती है. इस क्रिया में योगी का ध्यान अपने दिमाग में चल रही अशांति और उथल-पुथल से हटाकर सांसों की लय पर केंद्रित करना सिखाया जाता है.

Tags: Hollywood stars, James cameron